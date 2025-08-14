Midnight auf der gamescom 2025: Alle Informationen zu World of Warcraft

Die gamescom 2025 wird ein Fest rund um World of Warcraft mit der weltweiten Enthüllung von Midnight. Spieler*innen erhalten auch zum ersten Mal die Chance, das neue Behausungssystem auszuprobieren.

Während die Show näher rückt, möchten wir genauer darauf eingehen, was die Gäste live vor Ort und virtuell erwartet.

Die Enthüllung von Midnight beginnt während der Opening Night Live am Dienstag, den 19. August, um 20:00 Uhr MESZ mit dem ersten Blick auf den Cinematic-Trailer.

Schau Dir Spielerbehausungen direkt an

Im Ausstellungsbereich können Spieler*innen zum ersten Mal das Behausungssystem in World of Warcraft ausprobieren.

Wir heißen unsere Gäste in Halle 8 willkommen, um dieses mit Spannung erwartete Feature zu testen. Dort können sie herausfinden, was alles möglich ist, wenn sie in Azeroth ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Community Stage

Von Mittwoch bis Sonntag gibt es auf der Community Stage des World of Warcraft-Stands ein durchgehendes Programm, unter anderem mit Entwicklervorträgen, Meet & Greets mit den Entwicklern, einem Cosplaywettbewerb, Creators im Rampenlicht, eSports-Turnieren und interaktiven Veranstaltungen für die anwesende Community und für Spieler*innen, die virtuell über die sozialen Kanäle von World of Warcraft zuschauen.

Programmvorschau (alle Zeiten in MESZ):