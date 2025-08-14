Midnight auf der gamescom 2025: Alle Informationen zu World of Warcraft

Die gamescom 2025 wird ein Fest rund um World of Warcraft mit der weltweiten Enthüllung von Midnight. Spieler*innen erhalten auch zum ersten Mal die Chance, das neue Behausungssystem auszuprobieren.
Während die Show näher rückt, möchten wir genauer darauf eingehen, was die Gäste live vor Ort und virtuell erwartet.
Die Enthüllung von Midnight beginnt während der Opening Night Live am Dienstag, den 19. August, um 20:00 Uhr MESZ mit dem ersten Blick auf den Cinematic-Trailer.
Schau Dir Spielerbehausungen direkt an
Im Ausstellungsbereich können Spieler*innen zum ersten Mal das Behausungssystem in World of Warcraft ausprobieren.
Wir heißen unsere Gäste in Halle 8 willkommen, um dieses mit Spannung erwartete Feature zu testen. Dort können sie herausfinden, was alles möglich ist, wenn sie in Azeroth ihrer Kreativität freien Lauf lassen.
Community Stage
Von Mittwoch bis Sonntag gibt es auf der Community Stage des World of Warcraft-Stands ein durchgehendes Programm, unter anderem mit Entwicklervorträgen, Meet & Greets mit den Entwicklern, einem Cosplaywettbewerb, Creators im Rampenlicht, eSports-Turnieren und interaktiven Veranstaltungen für die anwesende Community und für Spieler*innen, die virtuell über die sozialen Kanäle von World of Warcraft zuschauen.
Programmvorschau (alle Zeiten in MESZ):
Entwicklervorträge
Anwesende Gäste bei der gamescom 2025 erfahren Näheres rund um Midnight direkt von den Entwicklern. Es wird auf der Community Stage von World of Warcraft zwei Entwicklervorträge geben, die die Features und die Welt von Midnight näher betrachten:
- Die Welt von Midnight: Einblicke in die Zonen, Quests und Story: Am 21. August um 13:00 Uhr MESZ mit Senior Game Director Ion Hazzikostas und Associate Design Director Maria Hamilton
- Ein Streifzug durch die Features von Midnight: Am 23. August um 11:00 Uhr MESZ
Meet & Greets mit den Entwicklern
Auf der gamescom 2025 bekommen Spieler*innen die Chance, die Entwickler von World of Warcraft auf der Community Stage kennenzulernen. Nach den beiden Vorträgen können sie bei exklusiven Signierstunden Mitglieder des Entwicklerteams treffen. Außerdem gibt es zwei weitere Meet & Greet-Veranstaltungen:
- Donnerstag, den 22. August, um 13:00 Uhr MESZ
- Freitag, den 23. August, um 12:15 Uhr MESZ
Cosplaywettbewerb
Am Samstag, den 23. August, um 15:00 Uhr MESZ kommen Cosplayer der ganzen Welt auf der Community Stage von World of Warcraft in Halle 8 zusammen, um berühmte Kultcharaktere aus Warcraft zum Leben zu erwecken. Ausgewählte Jury-Mitglieder werden den Wettbewerb beurteilen:
- Kamui (Cosplay-Legende)
- Taliesin & Evitel (Content Creators)
- Holly Longdale (Executive Producer, WoW)
- Ely Cannon (Art Director, WoW)
Creators im Rampenlicht
Im Laufe des Wochenendes werden einige der anerkanntesten Content Creators aus der Community von World of Warcraft auf der Bühne stehen:
Freitag, der 22. August
- Um 11:15 Uhr MESZ können Spieler*innen ihre liebsten Creators beim Meet & Greet treffen.
Samstag, der 23. August
- Um 13:45 Uhr MESZ diskutieren Taliesin & Evitel live mit Associate Design Director Maria Hamilton und Art Director Ely Cannon das Worldbuilding von Midnight.
- Um 16:45 Uhr MESZ übernimmt der österreichische Rapper und langjährige WoW-Spieler Dame die Bühne für einen Liveauftritt.
- Um 17:30 Uhr MESZ spricht MrGM mit Senior Game Director Ion Hazzikostas über die Zukunft von World of Warcraft.
Sonntag, der 24. August
- Um 12:30 Uhr MESZ testen Metashi & Mcky und KDRKitten live ihre Designfähigkeiten in den Behausungen von World of Warcraft.
- Um 11:30 Uhr MESZ können Spieler*innen ihre liebsten Creators beim Meet & Greet treffen.
Und das ist erst der Anfang. Es gibt die ganze Woche Community-orientierte Vorträge, Überraschungsauftritte und interaktive Ereignisse für alle.
Creator Clash live von der gamescom
Während Teilnehmer beim Event selbst spielen können, streamen wir den Creator Clash live. Vom 20. bis 22. August können Zuschauer ihren Lieblingsstreamern auf der gamescom live auf den Twitch- & YouTube-Kanälen von Warcraft bei verschiedenen Aktivitäten zuschauen.
Der Creator Clash beinhaltet:
- Livestreams zu Spielerbehausungen am Mittwoch und Freitag
- Creator Matches in den neuen Mythischen Dungeons & Tiefen aus Season 3
- Regionsübergreifende Arena-Sparte mit den besten vier Teams der AWC-Season 2
In Halle 8 verfolgen Spieler*innen die Enthüllung der Midnight-Erweiterung live und nehmen die ganze Woche an spannenden Aktivitäten auf der Community Stage teil. Azeroth erwartet seine Spieler*innen auf der gamescom.