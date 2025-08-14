Saber Interactive kündigt Hafenmanagement-Simulation Docked an

Heute enthüllt Saber Interactive, das Studio hinter Simulationsspielen wie SnowRunner, Expeditions: A MudRunner Game und RoadCraft, Docked, ein realistisches Simulationsspiel, in dem Spieler nach einem verheerenden Hurrikan den täglichen Betrieb in einem geschäftigen Hafen leiten.

Schwere Maschinen und Fahrzeuge kommen zum Einsatz, um den Hafen instand zu setzen, zu verbessern und durch neue Aufträge das Geschäft weiter auszubauen. Docked wurde von Saber Interactive entwickelt und wird für PC via Steam, PlayStation®5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.

Als Manager von Port Wake ist es die Aufgabe der Spieler, sich um den täglichen Betrieb zu kümmern und das Familienunternehmen zu retten. Wenn die Schiffe einlaufen, muss die schwere Fracht entladen, wichtige Güter verschickt und die Ausrüstung auf Hochtouren gehalten werden, damit alles reibungslos abläuft. Realistische Industriefahrzeuge steuern, Logistikketten aufbauen, Aufträge erfüllen und die Hafeninfrastruktur erweitern – für ein Spielerlebnis, bei dem der Hafen mehr wird als nur ein sicherer Ankerplatz in stürmischer See.

Key Features:

Port Wake ruft: Vom Schiff über den Kran bis hin zum Truck – jeder Auftrag treibt das Geschäft voran. Betrieb und Fahrzeuge werden gemanagt, Fracht mit höchster Priorität transportiert und unter strengen Terminvorgaben Reparaturen durchgeführt, damit der Hafen weiter wächst.

Leistungsstarke Maschinen im Einsatz: Eine Flotte realistisch konstruierter Giganten – von kolossalen Ship-to-Shore-Kranen bis zu robusten Schwerlast-Traktoren – meistert jeden Auftrag mit roher Kraft und präziser Handhabung. Seile spannen, Materialien positionieren, Gewichte optimal verteilen und empfindliche Fracht millimetergenau navigieren – so fühlt sich echte Hafenarbeit an.

Verdienen, investieren, expandieren: Port Wake erwacht Kran für Kran zu neuem Leben. Jeder Auftrag bringt Kapital für leistungsstärkere Maschinen, neue Logistikketten und dringend benötigte Ressourcen. Grundstücke für Fahrzeuglager werden erworben, die Energieversorgung ausgebaut und Meilensteine erreicht – um das Familienunternehmen zu retten und zu vergrößern.

Docked kann ab sofort auf Steam, PlayStation®5 und Xbox Series X|S auf die Wishlist gesetzt werden. Weitere Informationen und die neuesten Updates gibt es unter saber.games/docked.