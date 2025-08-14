Ubisoft startet neuen Wettbewerb für Rainbow Six Siege

Ubisoft kündigt die neue Turnierreihe „R6 Siege X Seasonal Series“ für die Regionen Nord- und Südamerika, Europa/MENA und Asien-Pazifik an.

Der Wettbewerb wird wöchentlich über eine Zeitspanne von zwei Monaten ausgetragen. Sowohl Konsolen- als auch PC-Spieler:innen können sich in Teams zusammenschließen und gegeneinander antreten. Mit der neuen Turnierserie möchte man neue und erfahrene Siege X-Spielende in dem neuen Kapitel des Spiels willkommen heißen und in das E-Sports-Ökosystem integrieren.

Der offizielle Startschuss fällt am 15. August mit der ersten Ausgabe, bestehend aus:

Den R6 Siege X APAC North Summer Series

Den R6 Siege X North America Summer Series

Den R6 Siege X Europe/MENA Summer Series

Den R6 Siege X South America Winter Series

Zur Turnierseite der EU/MENA – Region geht es hier: https://www.challengermode.com/s/BR6EML/leaderboar​ds/37​42a0c​5-82f​f-476​0-6a0​4-08d​dd331​3c16

Die R6 Siege X Seasonal Series wird in allen erwähnten Regionen in den kommenden zwei Jahreszeiten erneut ausgerollt. Das Turnier ist drei Phasen unterteilt:

Open Phase – Offene Qualifikationsrunde für alle Spieler:innen, in denen die Teams in den ausgetragenen Matches Punkte sammeln können, um sich einen guten Platz auf der Rangliste zu sichern. Die offene Qualifikationsrunde dauert vier Wochen. Die Top 8 platzierten Teams qualifizieren sich für die Contenders League.

– Offene Qualifikationsrunde für alle Spieler:innen, in denen die Teams in den ausgetragenen Matches Punkte sammeln können, um sich einen guten Platz auf der Rangliste zu sichern. Die offene Qualifikationsrunde dauert vier Wochen. Die Top 8 platzierten Teams qualifizieren sich für die Contenders League. Contenders League – Diese Phase besteht aus einem Round-Robin-Turnier über zwei Wochenenden, in denen die besten acht Teams jeweils gegeneinander antreten. Jedes Spiel zählt, konstante Leistung ist entscheidend. Nach dem Round-Robin ziehen die besten sechs Teams in das Contenders-Finals-Weekend ein, in dem sie um Titel und Preisgeld wettstreiten. Die beiden letztplatzierten Teams scheiden zwar aus der Contenders League aus, doch ihre Reise ist noch nicht zu Ende. Diese beiden Teams nehmen als zusätzliche Herausforderer an den Promise Division Finals teil.

– Diese Phase besteht aus einem Round-Robin-Turnier über zwei Wochenenden, in denen die besten acht Teams jeweils gegeneinander antreten. Jedes Spiel zählt, konstante Leistung ist entscheidend. Nach dem Round-Robin ziehen die besten sechs Teams in das Contenders-Finals-Weekend ein, in dem sie um Titel und Preisgeld wettstreiten. Die beiden letztplatzierten Teams scheiden zwar aus der Contenders League aus, doch ihre Reise ist noch nicht zu Ende. Diese beiden Teams nehmen als zusätzliche Herausforderer an den Promise Division Finals teil. Promise Division – Teams, die es nicht in die Contenders League geschafft haben, haben dennoch die Möglichkeit, über die Promise Division im Wettbewerb zu bleiben. Nach den offenen Qualifikationsrunden findet eine Promise Division mit zwei weiteren offenen Ladder-Wochenenden statt. Darüber können sich jeweils zwei Teams mit der besten Bilanz für die Promise Division Finals qualifizieren, also insgesamt vier Teams. Mit den zwei ausgeschiedenen Teams aus der Contenders League entsteht ein 6-Team-Turnier, was dem Format der Contenders Finals entspricht. Die Preise in den Promise Division Finals umfassen ein Preisgeld für den Champion und R6-Credits für die übrigen teilnehmenden Teams. Eine gute Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln, Preise zu erhalten und das eigene Können zu beweisen.

Alle Infos zum neuen Wettbewerb gibt es auf der offiziellen Webseite.