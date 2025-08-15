Razers BlackWidow V4 Low-Profile Gaming-Tastaturen

Razer hat jetzt die Razer BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed und die Razer BlackWidow V4 Low-profile Tenkeyless HyperSpeed angekündigt – die neuesten Ergänzungen der BlackWidow-Serie.

Diese Modelle vereinen modernste Performance und optimierte Ergonomie in einem schlankeren, stromlinienförmigen Formfaktor.

Beide Tastaturen wurden für immersives Gameplay und präzise Steuerung entwickelt und verfügen über Razers HyperSpeed Wireless-Technologie, dedizierte Makrotasten und Bedienelemente sowie erstmals Razer Low-profile Mechanical Switches. Das Ergebnis: schnelle und präzise Auslösung, ein angenehmes Tippgefühl und ein schlankes Design, das sich nahtlos in jedes Setup einfügt.

Komfort trifft auf Langlebigkeit

Razers beliebte Switches – Grün (Clicky), Gelb (Linear) und Orange (Taktil) – sind jetzt im Low-Profile-Format erhältlich und bieten das gleiche befriedigende Tippgefühl in einem schlankeren, ergonomischeren Design. Die reduzierte Tastenhöhe fördert eine natürliche Handgelenksausrichtung und erhöht den Komfort bei langen Gaming-Sessions – sei es beim Level-Grinden, Rangaufstieg oder beim Erkunden offener Spielwelten – ganz ohne Handballenauflage. Eine ultra-niedrige Fronthöhe von 18,5 mm und ein angewinkeltes Gehäuse unterstützen zusätzlich eine neutrale Handgelenkshaltung für langanhaltenden Komfort.

Jeder Switch ist mit einer einzigartigen kreisförmigen Stem-Wand konstruiert, die eine ungehinderte Lichtdurchlässigkeit ermöglicht – so kann die Razer Chroma™ RGB-Beleuchtung brillant durch das transluzente Gehäuse strahlen. Werkseitig geschmiert und strengen Tests unterzogen, bieten die Switches außergewöhnliche Stabilität mit minimalem Wackeln für konstante, zuverlässige Performance. Mit einer Lebensdauer von bis zu 80 Millionen Tastenanschlägen übertreffen sie den Branchendurchschnitt um das 1,6-Fache und sind für die Anforderungen des kompetitiven Gamings ausgelegt.

Die Tastaturen wurden für Langlebigkeit und Präzision entwickelt und verfügen über ein hochwertiges Gehäuse aus 5052-Aluminiumlegierung, doppelte schalldämpfende Schaumschichten, geschmierte Stabilisatoren und eine Edelstahlplatte. Diese Komponenten sorgen gemeinsam für ein klares, präzises Tippgeräusch und ein besonders angenehmes Tippgefühl.

Unübertroffene Geschwindigkeit, nahtlose Konnektivität, ultimative Kontrolle

Powered by Razer HyperSpeed Wireless bieten die Tastaturen eine ultraschnelle 2,4-GHz-Verbindung mit einer Polling Rate von bis zu 1000 Hz für lagfreie Reaktionsfähigkeit. Gamer können eine kompatible Razer-Maus über denselben Dongle koppeln und bis zu drei Bluetooth-Geräte verbinden – für nahtloses Multitasking über verschiedene Plattformen hinweg.

Beide Modelle verfügen über ein klickbares Multifunktionsrad sowie eine vollständige Suite dedizierter Makrotasten und Bedienelemente, die Gamern schnellen Zugriff auf Makros, Musik und den Batteriestatus ermöglichen – mit nur einem Tastendruck oder Scroll, ganz ohne Unterbrechung des Gameplays. Im Energiesparmodus genießen Nutzer eine Akkulaufzeit von bis zu 980 Stunden mit nur einer Ladung – ideal für lange Sessions, egal ob beim Rang-Grinden oder Streaming die ganze Nacht über. Das integrierte Razer Snap Tap sorgt für einen taktischen Vorteil, indem es sofort die neueste Eingabe zwischen zwei Tasten priorisiert, ohne dass die erste Taste losgelassen werden muss.

Die Razer BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed und die Razer BlackWidow V4 Low-profile Tenkeyless HyperSpeed wurden entwickelt, um jede Battlestation mit modernster Performance, ergonomischem Komfort und einem raffinierten, ultra-schlanken Design aufzuwerten – für ein rundum immersives Gaming-Erlebnis.

Weitere Informationen zur Razer BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed gibt es unter https://www.razer.com/gaming-keyboards/razer-blackwidow-v4-low-profile-hyperspeed

Weitere Informationen zur Razer BlackWidow V4 Low-profile Tenkeyless HyperSpeed gibt es unter https://www.razer.com/gaming-keyboards/razer-blackwidow-v4-low-profile-tenkeyless-hyperspeed

PREIS UND VERFÜGBARKEIT

Razer BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed

219,99€ UVP

Razer BlackWidow V4 Low-profile Tenkeyless HyperSpeed

189,99€ UVP