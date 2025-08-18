Gewinnspiel: AFTERBURN

Action-Entertainment at its best mit Dave Bautista und Samuel L. Jackson bietet AFTERBURN ab 21. August in unseren Kinos. Gewinnt jetzt bei unserem Gewinnspiel 2×2 Kinogutscheine!
Nachdem eine gewaltige Sonneneruption in der östlichen Hemisphäre der Erde eine flächendeckende Zerstörung hinterließ, blieben in Europa Gegenstände von großem Wert verschollen zurück. In dieser postapokalyptischen Welt begibt sich der wortkarge Schatzsucher und ehemalige Soldat Jake (Dave Bautista) auf die Suche nach verbliebenen, wertvollen Objekten aus der alten Welt, um sie für seinen mächtigen Klienten, King August (Samuel L. Jackson), zu bergen. Bei Jakes aktueller Mission tut er sich mit der Freiheitskämpferin Drea (Olga Kurylenko) zusammen – und es geht dabei um nichts weniger, als die Mona Lisa. Es wird angenommen, dass diese sich in einem unbekannten Tresor im von Kämpfen zerrütteten Frankreich befindet, das von einem brutalen Warlord (Kristofer Hivju) beherrscht wird. Aber Drea und Jake sind nicht die Einzigen, die auf der Suche nach ihr sind…
Packende, wendungsreiche Action mit einer ordentlichen Portion Selbstironie und einer hochkarätigen Besetzung: Dave Bautista („Guardians of the Galaxy“, „Dune“), Olga Kurylenko („Ein Quantum Trost“, „Black Widow“), Kristofer Hivju („Game of Thrones“, „Fast & Furious 8“) und Samuel L. Jackson („The Hitman’s Bodyguard“, „Django Unchained“). Mit AFTERBURN erzählt Regisseur J.J. Perry („The Killer’s Game“) eine spannende Action-Komödie, deren Story auf der gleichnamigen RED 5 Graphic Novel basiert.
Ab 21. August NUR im Kino!
Was kann ich gewinnen?
2×2 Kinogutscheine
Wie kann ich gewinnen?
Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und/oder auch auf unseren Social-Media Kanälen (Facebook oder Instagram) mitmachen. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:
Wir freuen uns über eure Teilnahme! Der Teilnahmeschluss ist der 25. August 2025.
