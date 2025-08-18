VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

Path of Exile 2: GGG Live am 20. August mit Informationen zu The Third Edict

von Hannes Linsbauer0

Grinding Gear Games kündigt ein GGG Live am 20. August an, welches die Geheimnisse hinter dem neuesten Inhaltsupdate von Path of Exile 2: The Third Edict bekannt gibt.

Die vollständige Enthüllung der Inhalte wird live auf dem Twitch-Kanal von Path of Exile übertragen.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Gewinnspiel: AFTERBURN

Hannes Linsbauer

Saber Interactive kündigt Hafenmanagement-Simulation Docked an

Hannes Linsbauer

Midnight auf der gamescom 2025: Alle Informationen zu World of Warcraft

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link