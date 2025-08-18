Wildwood Down im Test

Kreatives Denken erwünscht

Wie man an diesem Beispiel schon erkennen kann, darf bei den Rätseln durchaus mal quer gedacht werden. Oft sind es nämlich nicht die festgeschriebenen Gesetze der Physik und Logik, die uns zu einer Lösung finden lassen, sondern das Hineindenken in die Spielwelt und der ein oder andere Hinweis in einem Dialog. Ganz glücklich bin ich mit dem Design an dieser Stelle leider nicht, denn Wildwood Down übertreibt es für meinen Geschmack etwas zu sehr mit Aufgabenstellungen, die nur durch reines Ausprobieren gelöst werden können. Im besten Fall beende ich eine heftige Knobelaufgabe mit einem Gefühl der Genugtuung. Hier war es doch manchmal so, dass die erwartete Aktion so wenig herleitbar gewesen ist, dass ich das eher mit einem Schulterzucken quittiert habe.

Wirklich schade ist, dass das Spiel bei nicht passenden Aktionen keine Kommentare ausgibt, sondern jeweils nur ein rotes X erscheint und ein kurzer Jingle gespielt wird. Es hätte sicherlich nicht die verschwenderischen Rückmeldungen aus Edna bricht aus gebraucht, dennoch ist ein kompletter Verzicht auf ein textliches Feedback gerade bei diesem sehr humorvollen Titel doch unverständlich. Wenn man mal in einer Sackgasse stecken sollte, leisten die einblendbare Hotspotanzeige sowie ein integriertes Hinweissystem gute Dienste. Letzteres ist keine Komplettlösung , sondern man erhält bei Bestätigung nur einen kleinen Wink. Das reicht aber oft genug aus, damit man auf die richtige Spur kommt und entschärft auch die skizzierte Problematik des zu beliebigen Rätseldesigns etwas.

Die Entwickler haben auch einige Minispiele und Ausflüge in andere Genres integriert. Spielerisch fallen diese keineswegs ab. Da diese Inhalte aber schon immer kontrovers betrachtet wurden, hat man sich für die aus meiner Sicht beispielgebende Lösung entschieden, bei Spielbeginn abzufragen, ob man diese Elemente aktivieren oder deaktivieren möchte.

Das Beste aus beiden Welten

Mit der Unity-Engine haben die Entwickler einen Stil umgesetzt, den ich persönlich seit Backbone sehr schätze. Grundgerüst ist eine 3D-Darstellung, die durch entsprechende Texturierung und flache Objekte eine zweidimensionale Pixeloptik imitiert. Ein großer Pluspunkt dabei ist einerseits die mögliche Nutzung von komplexen Kamerafahrten, aber auch die Hinzunahme von Schatten-, Spiegelungs- und Lichteffekten, welche eine 2D-Szenerie spürbar modernisieren und aufwerten können. Crashable Studios betrat hier technisches Neuland, hat die Umsetzung aber sensationell gut gemeistert! Wie schön wirkt beispielsweise ein Konzert, in welchem die 2D-Musiker in wechselndem Scheinwerferlicht angestrahlt werden. Oder die Wildwood-Promenade bei Nacht, wenn die vielen kleinen Läden bunt beleuchtet sind. Ab und an kommt es vor, dass Kameraperspektiven ungünstig gewählt wurden, sodass die Figuren entweder gänzlich platt aussehen (was sie ja eigentlich auch sind) oder zu nah herangezoomt wird, was zur Folge hat, dass sich die Objekte im Pixelbrei verlieren. Die markante Optik ist für mich dennoch ein großer Pluspunkt des Titels.

Die musikalische Untermalung des Spiels ist durchweg hörenswert. Von den Entwicklern selbst auf die Beine gestellt und mit echten Instrumenten eingespielt, bekommt man eine atmosphärische Palette von unheilschwangeren, rockigen bis beschwingten Tracks zu hören. So läuft das Abspannlied, während ich diesen Text gerade schreibe, in Dauerschleife.

Die bislang ausschließlich englische Vertonung ist um Daniel D’Agostino herum mit bestens passenden Sprecherinnen und Sprechern besetzt. Eine deutsche Übersetzung gibt es derzeit noch nicht, abhängig vom Verkaufserfolg würde eine solche aber unter Umständen noch nachgereicht werden.

Ein Teil der Verkaufserlöse soll nach Aussage der Entwickler einer gemeinnützigen Organisation zufließen, welche Menschen mit dem Down-Syndrom unterstützt.