Rainbow Six Siege X: Details für Operation High Stakes enthüllt

Ubisoft kündigte an, dass „Operation High Stakes“ ab dem 2. September verfügbar sein wird. Mit dieser wird ein neuer Verteidiger namens Denari in Rainbow Six Siege X eingeführt.

Denari nutzt haftende, werfbare T.R.I.P-Connector-Gadgets, mit denen er individuelle Laser-Fallengitter erstellen kann, die Angreifer verlangsamen und Schaden verursachen. Als Sekundärwaffe er mit der neuen Glaive-12 Slug-Schrotflinte ausgestattet, mit der er schnell Sichtlinien öffnen und komplexe Verbindungen herstellen kann. Er gehört damit zu den kreativsten Operator von Siege.

Zusätzlich liefert die neue Saison drei modernisierte Versionen der Karten Versteck, Nighthaven Labs und Konsulat, eine neue Zuweisung des neutralen Sektors namens Keres Safe Room sowie eine aktualisierte Operator-Auswahl für den Modus Dual Front. Weitere Neuerungen betreffen die Anpassung des Operator-Balancing, wöchentliche Siege Cup-Austragungen (Start zur Saisonmitte), Verbesserungen der Sicherheitsfunktionen durch R6 Shieldguard sowie erweiterte Maßnahmen gegen toxisches Verhalten.

Der neue Operator Denari stammt aus der Schweiz und sammelte erste Erfahrungen beim dortigen Militär bevor er sich Nighthaven anschloss. Er ist mit der Scorpion EVO3 SMG oder der FMG-9 SMG ausgestattet, besitzt 3 Geschwindigkeitspunkte und ist daher bestens geeignet, um sich effizient in der Verteidigung zu positionieren und seine Laser-Fallengitter strategisch einzusetzen. Damit Denari die Sichtlinien für seine komplexen Laser-Netze öffnen kann, verfügt er über die neue Glaive-12 Schrotfülle als Sekundärwaffe. Diese kompakte Waffe verschießt Slugs, die sich präzise zur Zerstörung weicher Oberflächen oder weicher Ziele einsetzen lassen. Wahlweise steht ihm ebenfalls die P226 Mk 25 Pistole zur Verfügung. In dieser Konfiguration kann er zwischen einem aufstellbaren Schild oder Beobachtungsblocker wählen.

Weitere Details zu den Gadgets und Taktikhinweise des neuen Operators sowie alle Neuerungen von Operation High Stakes gibt es in diesem Beitrag auf Ubisoft News.