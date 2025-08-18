Prime Videos Fallout erhöht den Einsatz: Staffel 2 führt nach New Vegas

Prime Video und Kilter Films geben mit exklusiven First-Look-Bildern einen ersten Einblick in die mit Spannung erwartete Staffel 2 von Fallout.

Die Handlung knüpft an die Ereignisse des epischen Staffel-Finales an und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch das Ödland der Mojave bis in die postapokalyptische Stadt New Vegas. Fallout Staffel 2 wird im Dezember dieses Jahres exklusiv bei Prime Video in über 240 Ländern und Regionen weltweit verfügbar sein.

Basierend auf einer der bekanntesten Videospielreihen erzählt Fallout die Geschichte von Reichen und Armen in einer Welt, in der es kaum noch etwas gibt, worum es sich zu kämpfen lohnt. Zweihundert Jahre nach der Apokalypse sind die Bewohner:innen der luxuriösen Fallout-Schutzbunker gezwungen, in die verstrahlte Landschaft zurückzukehren, die ihre Vorfahren hinterlassen haben – und stehen nun einem komplexen, bizarren und gewalttätigen Universum gegenüber.

In den Hauptrollen sind unter anderem Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island) und Frances Turner (The Boys) zu sehen.

Fallout ist eine Produktion von Kilter Films, Executive Producer sind Jonathan Nolan, Lisa Joy und Athena Wickham. Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner sind als Executive Producer, Creator und Showrunner verantwortlich. Todd Howard (Bethesda Game Studios) ist zusammen mit James Altman für Bethesda Softworks ebenfalls Executive Producer. Produziert wird die Serie von Amazon MGM Studios und Kilter Films in Zusammenarbeit mit Bethesda Game Studios und Bethesda Softworks.