Logitech G PLAY Gaming-Innovationen im globalem Livestream

Logitech G lädt Gamer*innen, Creator und Branchenpioniere aus aller Welt zu Logitech G PLAY ein – einem globalen Live-Event, das ganz im Zeichen „Breakthroughs in Play“ im Gaming steht.

WAS:

Logitech G PLAY ist ein weltweites Gaming-Highlight – ein Livestream-Event auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Logitech G, das ganz im Zeichen der Zukunft des Spielens steht. Im Fokus: eine Reihe spannender Produktneuheiten, entwickelt für Gamer*innen aller Erfahrungsstufen. Das Event vereint innovative Ankündigungen mit interaktiver Unterhaltung und zelebriert die Vielfalt sowie die kreative Dynamik der Gaming-Community.

Die dritte Ausgabe von Logitech G PLAY findet in diesem Jahr im Herzen Madrids statt – im legendären Callao-Kino, das für eine Nacht zur Bühne der exklusiven Gaming-Premiere wird. Der Abend startet mit einem charakteristischen „Blue Carpet“-Empfang à la Logitech G, moderiert von Queen Mary (Mary Ruiz) und Archar0m. Unter dem Motto „Breakthroughs in Play“ kommen Creator, Fans und Gaming-Enthusiasten zusammen, um gemeinsam das nächste Level des Gamings zu feiern.

WANN:

Dienstag, 17. September 2025

Flagship-Event in Madrid: 17:00 – 22:00 Uhr (CET)

Livestream Beginn: 19:00 Uhr (CET) auf dem YouTube-Kanal von Logitech G

Im Anschluss an das Event in Madrid wird Logitech G PLAY am 19. September mit einem weiteren großen Hauptevent in Shanghai fortgesetzt – und führt die weltweite Reise durch Innovation, Kreativität und Gaming-Leidenschaft weiter.

WARUM:

Logitech G PLAY ist eine Hommage an die weltweite Gaming- und Streaming-Community. Es ist Ausdruck des kontinuierlichen Engagements von Logitech G, die Grenzen des Spiels immer wieder neu zu definieren. Nach den erfolgreichen Ausgaben in Berlin (2022) und Paris (2024) bringt die diesjährige Veranstaltung erneut bahnbrechende Produktneuheiten und spannende Kooperationen mit führenden Partnern der Branche auf die Bühne.

„Bei Logitech G PLAY enthüllen wir nicht nur die Zukunft des Gamings – wir feiern die Menschen, die sie gestalten: unsere Gamer*innen, unsere Partner, unsere Creator“, erklärt Yalcin Yilmaz, VP Logitech Europe & Asia Pacific Developed. „Mitten aus einer der ikonischsten Locations Spaniens bringen wir die Spannung einer Premiere in die Gaming-Welt – und zeigen, was als Nächstes kommt.“

Mehr als 80 bekannte Creator – darunter Ben Rowlands, mrDzinold, SpuddGaming, PAGO, DanucD, IzakOOO, Hinkowicz, All The Gear und TheGrefg – werden live bei Logitech G PLAY dabei sein. Gemeinsam erreichen sie über 120 Millionen Follower weltweit – und sorgen dafür, dass Fans das Event hautnah und in Echtzeit miterleben können.

Sim-Racing-Fans dürfen sich zudem auf eine spezielle Session mit „the car guy“ Seb Delanney freuen.

Mit inspirierenden Creatorn, starken Partnern aus der Branche und innovativer Technologie in Design und Performance setzt Logitech G PLAY neue Maßstäbe dafür, wie die Zukunft des Gamings erlebt und gestaltet wird.