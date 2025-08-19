Retro Games Limited zeigt auf der gamescom 2025 Teaser für neue Hardware

Retro Games Ltd. (RGL) und PLAION REPLAI werden Fans und der Presse auf der gamescom 2025 einen ersten Teaser für die nächste Retro-Hardware des Unternehmens präsentieren.

Diese exklusive Präsentation findet vom Mittwoch, den 20. bis Sonntag, den 24. August am Consumer-Stand von RGL statt. Dieser befindet sich in Halle 10.2 – Stand A020 und ist Teil des Stands „Haus der Computerspiele“.

Neben dieser geheimnisvollen Hardware bietet RGL den Besuchern auch spannende Einblicke in die Zukunft seines Retro-Sortiments, darunter kommende Software und neue Peripheriegeräte.

Das neue System wird zusammen mit einem atmosphärischen Teaser-Trailer präsentiert, der die Neugier wecken und zu Gesprächen anregen soll. Technische Spezifikationen, Preis oder Veröffentlichungsdatum werden auf der gamescom nicht bekannt gegeben. Stattdessen steigert dies die Vorfreude auf die vollständige weltweite Enthüllung im Oktober 2025.

„Die gamescom ist für uns immer ein Highlight, aber dieses Jahr ist es etwas ganz Besonderes, da wir unseren Fans endlich einen Vorgeschmack auf das geben können, was als Nächstes kommt“, sagt Paul Andrews, Geschäftsführer von RGL. „Wir möchten, dass die Leute es persönlich sehen, die Spannung spüren und dann im Oktober dabei sind, wenn wir den Vorhang vollständig lüften.“

Bei der Enthüllung im Oktober wird die komplette Geschichte erzählt, vom Design und den Funktionen des Systems bis hin zu exklusiven Inhalten, die auf der gamescom nicht gezeigt werden.

Weitere Informationen unter www.retrogames.biz.