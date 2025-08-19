Gamescom 2025: Ein Releasedatum für Otherskin ist nun bekannt

FDG Entertainment freut sich das Veröffentlichungsdatum von Otherskin bekannt zu geben, das am 2. September exklusiv für Windows-PC auf Steam erscheint!

Rettet das Universum in einem Third-Person-Action-Adventure und absorbiert außerirdische Morphs, die buchstäblich die Welt auf den Kopf stellen werden.

Begleite Alex auf ihrer tödlichen Solo-Mission, um die Geheimnisse des Planeten Vandermire zu enthüllen. Absorbier organische Fähigkeiten, um deine Kampf- und Bewegungsfähigkeiten weit über alles hinaus zu erweitern, was du bisher gesehen hast. Das gesamte Universum steht auf dem Spiel.

Eine Mission, die voraussichtlich deine letzte sein wird:

Planet Vandermire, die angestammte Heimat der ausgestorbenen „Magna“-Spezies, wird verdächtigt, die Quelle der sich ständig ausbreitenden Korruption zu sein – eine universelle Bedrohung für alles Leben im Universum. Alex ist die „glückliche“ Nummer 13 der freiwilligen Space Crusaders, bereit, ihr Leben in tödlichen Solo-Expeditionen auf der Planetenoberfläche zu riskieren. Die Mission „Exodus“ stattet Einzelpersonen mit einem einzigartigen High-Tech-AI-Anzug aus, um so viele Informationen wie möglich zu sammeln, bevor sie der Korruption zum Opfer fallen. Es wird gehofft, dass Wissenschaftler mit jedem Versuch die Überlebenszeit auf der Oberfläche verlängern und eine Lösung finden können, um die Korruption einzudämmen.

Sammle außerirdische Morphs, um deine Fähigkeiten zu erweitern:

Während Alex den Planeten erkundet, kann jede Begegnung mit Feinden dein Erlebnis verändern! Durch das Absorbieren außerirdischer „Morphs“ erlangst du neue Bewegungen und Kräfte, die buchstäblich die Welt auf den Kopf stellen können.

Verbessere deinen einzigartigen AI-gesteuerten Anzug:

Rüste die Fähigkeiten deines Anzugs auf und maximiere Waffenwirkung, Lebenserhaltung und Kampfangriffsgeschwindigkeit. Der High-Tech-Anzug verfügt über eine AI-Stimme, die Alex auf ihrer Reise unterstützt.

Fernkampfwaffen und Nahkampf:

Setze deine stärksten Fernkampfwaffen ein und kombiniere sie mit schnellen Nahkampftechniken. Es ist kinderleicht, zwischen beiden zu wechseln.

Erkunde Vandermire:

Dieser fremde Planet ist voller abwechslungsreicher Biome. Erkunde jede Ecke dieser schönen, aber gefährlichen außerirdischen Welt, um mehr Informationen über die Ursprünge der Korruption zu sammeln.

Mehr Informationen auf Steam