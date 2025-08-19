Koop-Roguelike Out of Time erhält neuen Gameplay-Trailer

Out of Times neuer Gameplay-Trailer ist hier und bietet mehr Chaos pro Sekunde, als die Timeline aushält. Der Trailer zeigt Roguelike-Runs, wilde Ausrüstungskombinationen und Koop-Spaß.

Spieler können das Spiel vor dem Launch am 25. September auf die Wunschliste setzen oder für 22,39 € im Epic Games Store vorbestellen, um das The Temporal Disaster-Pack zu sichern, welches exklusive Reittiere, Emotes und Avatare aus alternativen Zeitlinien enthält.

Out of Time bricht alle Regeln und lässt die Spieler mittelalterliche Schwerter schwingen, Cyperpunk-Plasma-Kanonen abfeuern und auf prähistorischen Tieren in den Sonnenuntergang reiten.

The Shattering hat alle Zeitalter zu einem großen Chaos fusioniert und die Mission der Spieler ist es, sich dort hineinzustürzen, sich ihre Ausrüstung aus Millionen verschiedenen Load-Outs zusammenzustellen und eine Reihe an Herausforderungen bestehend aus Drachen, Killerrobotern, mutierten Krabben und anderen Monstrositäten zu überwinden.

Website: http://outoftime.com