Raw Fury veröffentlicht atmosphärischen Sci-Fi-Horror ROUTINE Ende 2025

Während der gamescom Opening Night Live 2025 haben der schwedische Indie-Spiele-Publisher Raw Fury und der britische Entwickler Lunar Software angekündigt, dass ihr atmosphärisches Sci-Fi-Horror-Spiel ROUTINE Ende 2025 auf PC via Steam und für Xbox Series X|S als Day-One-Game-Pass-Titel erscheinen wird.

Alle, die sich trauen, das Unbekannte zu erkunden, können das Spiel jetzt auf Steam und Xbox auf ihre Wishlist setzen.

ROUTINE ist ein Science-Fiction-Horror-Spiel aus der Ego-Perspektive, angesiedelt auf einer verlassenen Mondbasis, deren dunkle Korridore zum Erkunden und Untersuchen einladen – während eine unbekannte Bedrohungen im Schatten lauert. In einer Retro-Analog-Zukunft, geprägt von der Technik der 80er Jahre, entfaltet ROUTINE seine Geschichte auf einer verstummten Mondbasis. Die Suche nach der Ursache dieser unheimlichen Stille führt in Konfrontation mit einem Gegner, der den Eindringling selbst für die größte Bedrohung hält – und öffnet zugleich den Weg in noch tiefere, unbekannte Abgründe.

Key Features:

Düsterer Retro-Futurismus: Die Korridore führen durch gespenstische Einkaufszonen und zerfallende Wohnräume.

Die Korridore führen durch gespenstische Einkaufszonen und zerfallende Wohnräume. Immersives Spielerlebnis: Körperwahrnehmung, realistische Sounds und minimalistisches Interface verschmelzen zu packender Atmosphäre.

Körperwahrnehmung, realistische Sounds und minimalistisches Interface verschmelzen zu packender Atmosphäre. Unverzichtbare Ausrüstung: Das Cosmonaut Assistance Tool (C.A.T.) ist der Schlüssel zu wichtigen Terminals, Navigationshilfe und Informationsquellen zugleich.

Das Cosmonaut Assistance Tool (C.A.T.) ist der Schlüssel zu wichtigen Terminals, Navigationshilfe und Informationsquellen zugleich. Überleben im Schatten: Zwischen Flucht, Versteck und Kampf wird das C.A.T. zur letzten Hoffnung.

ROUTINE erscheint Ende 2025 für PC via Steam und Xbox Series X|S als Day-One-Game-Pass-Titel.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.