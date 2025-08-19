Call of Duty: Black Ops 7 auf der gamescom 2025

Der Shooter Call of Duty ®: Black Ops 7 wurde am 19. August während der Opening Night Live auf der gamescom 2025 offiziell vorgestellt.

Wir schreiben das Jahr 2035 und die Welt befindet sich nach den Geschehnissen der Vorgängertitel am Rande des Chaos. Mit modernster Technologie bewaffnet müssen David Mason und sein Team gegen einen Feind ankämpfen, der vor allem Angst als Waffe einsetzt.

Besucher*innen der Gamescom aufgepasst: Eine einzigartige, in Zusammenarbeit mit Müllermilch gestaltete Erfahrung am Call of Duty-Stand in Halle 7 der Koelnmesse rundet Deine ersten Eindrücke mit dem Titel ab.

Tauche ein in das vielseitigste Black Ops aller Zeiten

Call of Duty: Black Ops 7 kann zwar nicht vor Ort angespielt werden, aber der Stand bietet Dir trotzdem eine Reise in die düstere Atmosphäre des Spiels mit einem ikonischen Verhörraum und einer immersvien 360-Grad-Fotomöglichkeit. Der neueste Teil der beliebten Call of Duty: Black Ops-Reihe entführt die Spieler*innen in ein Umfeld wie nie zuvor – unvorhersehbar und mental fordernd.

Als besonderes Highlight können die Besucher*innen des Messestands eine limitierte Müllermilch-Flasche zu Black Ops 7 erhalten. Die Flaschen sind auf der gamescom kostenlos erhältlich und enthalten einen Code für die Beta des Spiels, die im Herbst startet (solange der Vorrat reicht).

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint am 14. November für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation® 5, PlayStation® 4 und auf PC über Xbox PC, Battle.net und Steam. Außerdem kannst Du das Spiel am ersten Tag mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass spielen.

Schau dir die Ankündigung von Black Ops 7 auf der gamescom auf dem deutschen Call of Duty-Instagram-Kanal an.