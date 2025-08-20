ROG Xbox Ally & Xbox Ally X feiern ihr Debüt auf der Gamescom 2025

Auf der Gamescom 2025 in Köln können Besucher die ROG Xbox Ally und die ROG Xbox Ally X erstmals selbst testen.

Zusätzlich präsentiert Republic of Gamers (ROG) das vollständige Line-up der NVIDIA® GeForce RTX™ 50 Series-Laptops für 2025 und bietet damit einen exklusiven Ausblick auf die nächste Hardware-Generation. Außerdem sind Ned Luke und Shawn Fonteno, die Stars des aktuellen ROG-Kampagnenfilms sowie bekannt aus Grand Theft Auto V, direkt am Stand vertreten, um sich mit Fans auszutauschen.

ROG und Xbox präsentieren: Die neuen ROG Xbox Ally-Handhelds

ROG und Xbox haben gemeinsam die ROG Xbox Ally X und die ROG Xbox Ally entwickelt – zwei leistungsstarke, portable Gaming-Handhelds für höchste Performance unterwegs.

Die ROG Xbox Ally wird von einem besonders effizienten AMD Ryzen™ Z2 A-Prozessor mit 4 Zen 2-Kernen, 8 Threads und acht RDNA 2-GPU-Kernen angetrieben. Ergänzt durch 16 GB LPDDR5X‑6400 RAM, eine 512 GB M.2 SSD und einen 60-Wh-Akku sind intensive Gaming-Sessions auch unterwegs kein Problem.

Die leistungsstarke ROG Xbox Ally X setzt auf den AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme, einen neuen 8‑Kern/16‑Thread Zen 5-APU mit 16 RDNA 3.5-GPU-Kernen und integriertem NPU. Hinzu kommen 24 GB LPDDR5X‑8000 RAM, eine 1 TB M.2 SSD sowie ein größerer 80-Wh-Akku für besonders lange Spielzeiten auch bei anspruchsvollen Titeln.

Next Gen Handhelds treffen auf zwei Gaming-Ikonen

Besucher können beide Handhelds sowie das gesamte 2025er Line-up der Gaming-Laptops mit NVIDIA® GeForce RTX™ 50 Series von Mittwoch, 20.08. bis Sonntag, 24.08., am ROG-Stand in Halle 8 auf der Gamescom 2025 ausprobieren. Die ROG Xbox Ally und die Xbox Ally X sind mit einer Auswahl an Gaming-Titeln spielbar, darunter Gears of War Reloaded, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Roblox, Hogwarts Legacy, Balatro, Lies of P, Clair Obscur: Expedition 33 und DOOM: The Dark Ages. Einfach beim ROG-Stand vorbeikommen und die neuen Ally-Handhelds sowie die aktuellen Strix-, Zephyrus- und Flow-Modelle aus erster Hand erleben.

Zur Feier des bevorstehenden Launchs der ROG Xbox Ally und des Ally X bringt ROG eines der legendärsten Duos der Gaming-Geschichte wieder zusammen. Ned Luke übernimmt erneut die Rolle des Supervisors in der neuen Staffel von ROG Travel, während Shawn Fonteno zum Cast dazustößt und kreative Vorschläge einbringt, um die ROG Xbox Ally zu nutzen: als perfektes Ticket für das ultimative Gaming-Abenteuer in Allywood, einem Ort der Träume und unbegrenzten Möglichkeiten. Beide Schauspieler sind vor allem aus dem Videospielklassiker Grand Theft Auto V bekannt, in dem Ned Luke die Rolle des Michael De Santa und Shawn Fonteno die Rolle des Franklin Clinton verkörpert. Fans haben die Chance, die zwei live auf der Gamescom am ROG-Stand zu treffen. Die Gamescom 2025 – ein Event der Extraklasse, mit dem ROG in eine neue Ära des mobilen Gamings startet.

ROG-Standinformationen

Halle 8 der Koelnmesse, Nordeingang, Stand #C-010-B-011

Mittwoch, 20. August, 13:00 – 19:00 Uhr

Donnerstag, 21. August, 10:00 – 20:00 Uhr

Freitag, 22. August, 10:00 – 20:00 Uhr

Samstag, 23. August, 9:00 – 20:00 Uhr

Sonntag, 24. August, 9:00 – 20:00 Uhr

Weitere Informationen finden sich unter den folgenden Links: ROG Xbox Ally/ROG Xbox Ally X