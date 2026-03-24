WE ARE FOOTBALL 2027 soll am 21. August 2026 erscheinen

Winning Streak Games plant nach eigenen Angaben einen jährlichen Veröffentlichungsrhythmus für die Reihe und peilt für WE ARE FOOTBALL 2027 derzeit den 21. August 2026 um 19:00 Uhr an.

Der Einstiegspreis soll bei 19,99 Euro liegen.

Ankündigung für Spätsommer 2026

Winning Streak Games hat WE ARE FOOTBALL 2027 angekündigt. Laut der vorliegenden Mitteilung soll die erste jährlich erscheinende Ausgabe der Fußball-Management-Reihe am Donnerstag, 21. August 2026, um 19:00 Uhr veröffentlicht werden. Als Preis nennt das Studio aktuell 19,99 Euro.

Nach dem Release will das Team die jeweils aktuelle Version im Laufe des Jahres mit kostenlosen Updates versorgen. Zusätzlich ist nach aktuellem Stand ein Supporter Pack geplant. Spielrelevante Inhalte soll dieses jedoch nicht enthalten. In-Game-Käufe seien auch künftig nicht vorgesehen.

Steady soll Entwicklung unterstützen

Zugleich weist das Studio darauf hin, dass eine Mitgliedschaft bei Steady keinen Key für das fertige Spiel umfasst. Stattdessen diene die Unterstützung laut Entwickler dazu, weitere Arbeiten etwa am User Interface und am 3D-Match zu finanzieren. Ob die Reihe nach WE ARE FOOTBALL 2027 fortgesetzt wird, soll demnach vom Erfolg des Titels abhängen.

Wer die Entwicklung verfolgen möchte, soll über Steady Screenshots und Entwicklungsberichte erhalten. Für Rückfragen verweist das Studio außerdem auf den offiziellen Discord-Server.

Öffentliche Produktseite noch nicht auffindbar

Unabhängig verifizieren ließ sich die neue Ausgabe zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht über eine eigene öffentliche Produktseite. Auf der offiziellen Serienseite wird derzeit weiterhin die Reihe allgemein präsentiert, während die Website von Winning Streak Games WE ARE FOOTBALL 2024 noch als aktuellen Titel nennt. Weitere Details zu Plattformen oder einer konkreten Store-Seite für WE ARE FOOTBALL 2027 liegen derzeit noch nicht vor.

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