devolo stellt WiFi 7 BE6500 als Mesh-System und Glasfaser-Router vor

Mit dem WiFi 7 BE6500 bringt devolo ein neues Mesh-System auf den Markt, das auch als Glasfaser-Ethernet-Router eingesetzt werden kann. Das Gerät soll hohe WLAN-Geschwindigkeiten, Mesh-Funktionen und mehrere Anschlussoptionen in einem System bündeln.

devolo hat mit dem WiFi 7 BE6500 ein neues WLAN-7-System angekündigt, das sowohl einzeln als Router als auch in Mesh-Konfigurationen mit zwei oder drei Geräten erhältlich ist. Der Hersteller positioniert das Modell vor allem für Haushalte mit schnellen Internetanschlüssen, darunter auch Glasfaserverbindungen.

Technisch unterstützt der WiFi 7 BE6500 die Frequenzbänder 2,4, 5 und 6 GHz und erreicht laut Hersteller Übertragungsraten von bis zu 6.500 Mbit/s. Genannt werden außerdem WLAN-7-Funktionen wie Multi-Link Operation, Multi-RU Puncturing und 4K-QAM. Zusätzlich sollen ältere WLAN-Standards weiterhin unterstützt werden, um bestehende Endgeräte einbinden zu können.

Für den Einsatz im Heimnetz bietet das System vier LAN-Anschlüsse, darunter einen Port mit 2,5 Gbit/s, der wahlweise als WAN- oder LAN-Anschluss genutzt werden kann. Laut devolo werden die Mesh-Kits vorkonfiguriert ausgeliefert. Die Einrichtung erfolgt über die devolo Home Network App oder ein Web-Interface. Das System kann je nach Bedarf als Router, Access Point oder Mesh-Lösung betrieben werden.

Nach Angaben des Herstellers ist der WiFi 7 BE6500 ab sofort erhältlich. Neben dem Einzelgerät sind auch Mesh-Pakete sowie ein separates Erweiterungsmodul vorgesehen. In den kommenden Wochen soll zudem mit dem WiFi 7 BE9300 ein weiteres Tri-Band-System folgen. Weitere Details zu diesem Modell liegen derzeit noch nicht vor.

Fakten im Überblick

Hersteller: devolo

devolo Modell: WiFi 7 BE6500

WiFi 7 BE6500 Einsatzbereiche: Router, Access Point, Mesh-System

Router, Access Point, Mesh-System WLAN-Standard: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be

802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Frequenzbänder: 2,4 / 5 / 6 GHz

2,4 / 5 / 6 GHz Maximale Datenrate: bis zu 6.500 Mbit/s

bis zu 6.500 Mbit/s Anschlüsse: 1x 2,5 Gbit/s, 3x 1 Gbit/s

1x 2,5 Gbit/s, 3x 1 Gbit/s Software: devolo Home Network App, Web-Interface

devolo Home Network App, Web-Interface Verfügbarkeit: ab sofort

ab sofort Garantie: 3 Jahre

Preise laut UVP

WiFi 7 BE6500 Router: 149,90 Euro

149,90 Euro WiFi 7 Mesh BE6500 2-Pack: 279,90 Euro

279,90 Euro WiFi 7 Mesh BE6500 3-Pack: 399,90 Euro

399,90 Euro WiFi 7 Mesh BE6500 Extension: 149,90 Euro

Weitere Informationen bietet die offizielle Website von devolo.