Hard West 2 erscheint für PS5 und Xbox Series X|S

Hard West 2 wird auch für Konsolen umgesetzt: Klabater, Good Shepherd Entertainment und Ice Code Games haben die Veröffentlichung der Taktik-Western-Fortsetzung für PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt.

Ein konkreter Erscheinungstermin wurde bislang aber noch nicht genannt.

Konsolenfassung angekündigt

Mit der Konsolenfassung erscheint das rundenbasierte Taktikspiel erstmals für aktuelle PlayStation- und Xbox-Systeme. Inhaltlich bleibt Hard West 2 seiner Mischung aus Western-Setting und übernatürlichen Elementen treu: Im Mittelpunkt steht erneut der Outlaw Gin Carter, der dem sogenannten Ghost Train nachjagt und dabei seine eigene Seele zurückgewinnen soll.

Taktikkämpfe im Weird West

Spieler reisen laut Ankündigung mit einer Gruppe von Begleitern durch verschiedene Regionen des „Weird West“ und bestreiten Kämpfe, Duelle, Zugüberfälle sowie Verfolgungsjagden zu Pferd. Im Zentrum steht dabei das taktische, rundenbasierte Kampfsystem, in dem die Figuren über individuelle Fähigkeiten verfügen.

Bravado und Karten-System im Fokus

Zu den zentralen Spielmechaniken zählen das Bravado-System, das nach Abschüssen zusätzliche Aktionspunkte gewährt, sowie Karten-Kombinationen, mit denen sich die Gruppe weiter ausbauen lässt. Auch Loyalitätswerte innerhalb der Truppe sollen erneut eine Rolle spielen. Weitere Details zur Konsolenfassung, etwa zum Preis oder zum genauen Releasetermin, liegen derzeit noch nicht vor.

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