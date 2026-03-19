The Occultist erhält finale Dev-Diary-Folge vor dem Release

Daedalic Entertainment und DALOAR haben die fünfte und letzte Developer-Diary-Episode zu The Occultist veröffentlicht.

Das Video rückt den psychologischen Horror des Spiels in den Fokus, während der Release für den 8. April 2026 auf PC, PS5 und Xbox Series X|S geplant ist.

Letzte Entwicklervorschau vor dem Marktstart

Daedalic Entertainment und DALOAR haben eine weitere Entwicklervorschau zu The Occultist vorgestellt. Die finale Episode der Dev-Diary-Reihe beschäftigt sich laut Ankündigung vor allem mit den psychologischen Grundlagen des Horror-Spiels und der Frage, wie Spannung nicht nur über direkte Schreckmomente, sondern auch über Atmosphäre, Stille und offene Deutungen entsteht.

Im Mittelpunkt steht dabei auch Hauptfigur Alan Rebels, der sich im Verlauf der Handlung mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen muss. Das Spiel setzt laut offizieller Beschreibung auf ein First-Person-Horror-Abenteuer mit Fokus auf Erkundung, Rätsel, Stealth-Elemente und ein mystisches Pendel als zentrales Werkzeug.

Demo auf Steam bereits verfügbar

Der Release von The Occultist ist derzeit für den 8. April 2026 geplant. Offizielle Angaben nennen PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S als Plattformen. Auf Steam ist außerdem bereits eine Demo verfügbar, die einen Einblick in die ersten 30 bis 60 Minuten des Spiels bietet.