PlayStation Portal erhält Update mit 1080p-High-Quality-Modus und überarbeiteter Benutzeroberfläche

Sony rollt ab dem 18. März 2026 weltweit ein neues Software-Update für den PlayStation Portal Remote-Player aus. Im Mittelpunkt stehen ein neuer 1080p-High-Quality-Modus sowie mehrere Anpassungen an Cloud-Streaming und Bedienoberfläche.

Mit dem Update lässt sich bei Remote Play und Cloud-Streaming ein neuer 1080p-High-Quality-Modus aktivieren. Dieser arbeitet laut Sony mit einer höheren Bitrate als der bisherige 1080p-Standardmodus und soll damit für eine bessere Bildqualität sorgen.

Daneben überarbeitet Sony mehrere Bereiche des Cloud-Streaming-Erlebnisses. Auf Produktseiten von Spiele-Bundles kann beim Punkt „Streamen“ nun gezielt ein bestimmter enthaltener Titel ausgewählt werden. Auch Spieleinladungen werden während des Streamings unterstützter Titel künftig direkt als Bildschirmbenachrichtigung eingeblendet.

Weitere Änderungen betreffen die Darstellung von Trophäen und die Suche. Freigeschaltete Trophäen zeigen nun den Namen und das zugehörige Symbol an, bei Platin-Trophäen wird zudem die bekannte Animation eingeblendet. Außerdem soll die Suche flüssiger ablaufen, unter anderem weil die Bildschirmtastatur direkt beim Aufruf verfügbar ist.

Auch beim ersten Einrichten gibt es Anpassungen. Die Anmeldung beziehungsweise Erstellung eines PlayStation-Accounts auf dem Gerät wird nun über einen QR-Code unterstützt, der mit einem Mobilgerät gescannt werden kann. Weitere Details zum Update nennt Sony im PlayStation Blog.

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