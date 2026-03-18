Disney Magic Kingdoms startet Jubiläumsevent zum zehnten Geburtstag

Zum zehnten Geburtstag von Disney Magic Kingdoms startet am 12. März ein zeitlich begrenztes Event rund um Micky Maus und seine Freunde.

Bereits ab 10. März steht dafür Update 104 bereit, das zugleich die laufende Saison abschließt.

Laut der vorliegenden Mitteilung feiert Disney Magic Kingdoms am 17. März 2026 sein zehnjähriges Bestehen. Begleitend dazu veröffentlicht das Spiel am 10. März Update 104, das das zeitlich begrenzte Mega-Event „Micky Maus und Freunde“ vorbereitet. Das Event läuft vom 12. März bis zum 2. April.

Im Rahmen des Jubiläumsevents sollen mehrere klassische Disney-Figuren erstmals ins eigene Königreich aufgenommen werden können. Inhaltlich setzt das Update auf bekannte Charaktere aus dem Umfeld von Micky und seinen Freunden sowie auf zusätzliche Aufgaben, Belohnungen und Event-Geschichten.

Mit Update 104 endet außerdem die aktuelle Saison. Damit erhalten Spieler letztmals die Gelegenheit, ihre Anstecker-Sammlungen zu vervollständigen. Die Pin-Funktion wurde laut Mitteilung im vergangenen Jahr eingeführt und schaltet thematische Belohnungen frei.

Der Publisher verweist außerdem auf mehr als 450 Figuren, über 250 Attraktionen und insgesamt mehr als 130 Millionen Spieler weltweit seit dem Start des Spiels.

Das Spiel kann hier heruntergeladen werden.

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