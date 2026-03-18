Starfield erscheint am 7. April für PS5 – großes Update und DLC starten

Bethesda bringt Starfield am 7. April 2026 auf PlayStation 5. Gleichzeitig erscheinen das kostenlose Update Free Lanes und der Story-DLC Terran Armada, während weitere Inhalte für die Trackerallianz bereits ab sofort verfügbar sind.

Mit dem PS5-Release wird Starfield erstmals auch auf Sonys Konsole verfügbar. Laut Bethesda startet die Version zeitgleich mit dem Free-Lanes-Update, das neue Systeme und zusätzliche Inhalte für alle Plattformen einführt. Die PS5-Fassung unterstützt außerdem Funktionen wie Lightbar, adaptive Trigger und Touchpad; auf PS5 Pro stehen ein Pro Performance Mode und ein Pro Visual Mode zur Wahl.

Inhaltlich erweitert Free Lanes vor allem das Erkunden der Spielwelt. Zu den angekündigten Neuerungen zählen interplanetare Reisen innerhalb eines Sternensystems, neue Orte und Begegnungen, zusätzliche Gegnermodifikatoren, das Landfahrzeug „Mondspringer“, neue Crew-Mitglieder sowie weitere Ausbauoptionen für Außenposten. Das Update erscheint kostenlos für alle Spielerinnen und Spieler.

Zu den weiteren Features des Updates gehören:

Neue Schauplätze : Viele neue Begegnungen, interessante Orte und Dungeons erhöhen die Vielfalt möglicher Entdeckungen

: Viele neue Begegnungen, interessante Orte und Dungeons erhöhen die Vielfalt möglicher Entdeckungen X-Tech : Eine neue Ressource zum Verbessern von Waffen, Schiffsmodulen und mehr

: Eine neue Ressource zum Verbessern von Waffen, Schiffsmodulen und mehr Gegner-Modifikatoren : Neue Gegnerstufen mit Leistungsmodifikatoren, wie z. B. Schildverstärkung, häufigeren Angriffen oder Elementarschaden

: Neue Gegnerstufen mit Leistungsmodifikatoren, wie z. B. Schildverstärkung, häufigeren Angriffen oder Elementarschaden Mondspringer : Neues Landfahrzeug

: Neues Landfahrzeug Verbesserungen von Außenposten : Geteiltes Außenposten-Inventar & Tausendwal-Haustier

: Geteiltes Außenposten-Inventar & Tausendwal-Haustier Neue Crew : Muria und ein Mini-Bot

: Muria und ein Mini-Bot Sternenblut-Verbesserung: Fähigkeit, eine begrenzte Zahl von Gegenständen durch die Allheit in ein NG+ zu transferieren

Parallel dazu veröffentlicht Bethesda mit Terran Armada einen neuen Story-DLC, der eine zusätzliche Questreihe mit neuen Schauplätzen, Gegnern und Belohnungen einführt. Offiziell bestätigt ist der Start am 7. April 2026. Für PlayStation 5 wird der DLC auch gebündelt mit Premium-Editionen angeboten. In den offiziellen Bethesda-Infos wird der DLC zudem als separater kostenpflichtiger Zusatzinhalt geführt.

Bereits freigeschaltet sind außerdem fünf neue Abenteuer für die Trackerallianz. Damit baut Bethesda die Kopfgeldjäger-Inhalte von Starfield noch vor dem PS5-Start weiter aus. Ein direkter Trailer-Link lag in der Vorlage nicht vor; Bethesda verweist dazu auf die offizielle Starfield-Seite.

Fakten

Spiel: Starfield

Starfield Entwickler: Bethesda Game Studios

Bethesda Game Studios Release auf PlayStation 5: 7. April 2026

7. April 2026 Kostenloses Update: Free Lanes ab 7. April 2026

Free Lanes ab 7. April 2026 Story-DLC: Terran Armada ab 7. April 2026

Terran Armada ab 7. April 2026 Weitere Inhalte: fünf neue Trackerallianz-Abenteuer ab sofort

Offizielle Quellen:

PS5-Ankündigung,

Details zu Free Lanes und Terran Armada,

Trackerallianz-Inhalte,

offizielle Starfield-Seite