Xbox Games Showcase 2025: Alle Ankündigungen und Neuigkeiten

Neue Spiele von unseren Partnern

Auch Xbox-Partnerstudios sorgten für Aufsehen: Das neue Studio Quarter Up überraschte mit dem Actionspiel Invincible VS, während Square Enix die sofortige Veröffentlichung von Final Fantasy XVI für Xbox sowie das kommende Final Fantasy VII Remake Intergrade ankündigte. Atlus präsentierte mit Persona 4 Revival eine Neuauflage eines der bekanntesten JRPGs der letzten Jahrzehnte – ein weiterer Beweis für die starke Partnerschaft zwischen Xbox und führenden Entwicklern weltweit.

Indie-Fortsetzungen und kreative Neuentdeckungen

Zahlreiche Indie-Highlights wurden mit Fortsetzungen bedacht – darunter Super Meat Boy 3D, High on Life 2 und Planet of Lana II. Darüber hinaus überzeugten neue IPs mit frischen Ideen und künstlerischer Vision: darunter das düstere Fantasy-RPG The Blood of Dawnwalker, Beast of Reincarnation von Game Freak und At Fate’s End von den Macher*innen des Indie-Erfolgs Spiritfarer – um nur einige zu nennen.

Neue Hardware für unterwegs: ROG Xbox Ally & Ally X

Gemeinsam mit ASUS wurden zwei neue Handhelds vorgestellt: ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X. Sie kombinieren die Leistung von Xbox mit der Flexibilität von Windows und ermöglichen nahtloses Gaming über Xbox, Battle.net und weiteren Plattformen – alles auf einem Gerät. Der Launch ist für das Weihnachtsgeschäft 2025 in ausgewählten Märkten geplant.

Für weitere Informationen zu allem, was auf dem Xbox Games Showcase und der The Outer Wolrds 2 Direct enthüllt wurde, schau Dir bitte die vollständige Zusammenfassung auf Xbox Wire DACH an.