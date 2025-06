Ubisoft stellt auf der PC Gaming Show kommende Spiele vor

Im Rahmen der PC Gaming Show enthüllte Ubisoft spannende neue Inhalte für The Rogue Prince of Persia™ und Morbid Metal.

Zu beiden Spielen gab es neue Informationen zu Gameplay-Mechaniken, erzählerischen Elementen und visuellen Verbesserungen, um den Spielerinnen und Spielern einen tieferen Einblick zu geben, was sie erwartet.

The Rogue Prince of Persia ist ein rasantes 2D-Action-Platform-Roguelite, das von dem erfahrenen und leidenschaftlichen Team von Evil Empire entwickelt wurde. Das Spiel feierte sein erstes Jahr im Steam Early Access, bereichert durch ständige Updates und Inhaltserweiterungen basierend auf dem Feedback der Spielerinnen und Spieler. Es steht nun kurz vor seiner endgültigen „1.0“-Veröffentlichung auf Steam und anderen Plattformen im August 2025. Die Spieler:innen begleiten den Prinzen auf seiner Suche nach Erlösung, um sein Volk von Ctesiphon vor den Hunnen, den Meistern der schamanischen Magie, zu retten. Nur wenn er sein eigenes Verhalten hinterfragt, bei jedem Durchlauf neue Wege und neue Builds ausprobiert und mit der Unterstützung derer, die ihm am nächsten stehen, kann er die Lösung finden, die sein Königreich retten und seiner Familie die Ehre erweisen wird.

Morbid Metal, entwickelt von Screen Juice, ist ein Hack-and-Slash-Action-Roguelite, in dem sich die Spielerinnen und Spieler durch atemberaubende, halb-prozedural generierte Levels bewegen und durch Horden von Gegnern und mächtigen Bossen in verschiedenen Umweltbiomen kämpfen. Diese reichen von trostlosen Ödlandschaften der fernen Zukunft bis zu den überwucherten Ruinen der Menschheit. Die Spielerinnen und Spieler können in Echtzeit zwischen mehreren Charakteren wechseln, die alle über einzigartige aktive Fähigkeiten und stilvolle Angriffe verfügen. ​ Morbid Metal soll am 20. August im Steam Early Access erscheinen, eine Demo des Spiels wurde am Wochenende auf Steam veröffentlicht und ist hier zu finden: https://store.steampowered.com/app/1866130/Morbid_​Metal