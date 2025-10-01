Battlefield 6 erscheint mit DLSS 4 und neuer GeForce Game Ready-Treiber

DLSS 4 mit Multi Frame Generation steigert diese Woche die Leistung in mehreren neuen Veröffentlichungen und Updates, darunter Alien: Rogue Incursion – Part One: Evolved Edition, Battlefield 6, FBC: Firebreak – Breakpoint Update und X4: Foundations.

Ein neuer GeForce Game Ready-Treiber ist ebenfalls verfügbar, um das Spielerlebnis in Battlefield 6 und FBC: Firebreak’s Breakpoint Update zu optimieren. Diesen gibt es in der NVIDIA-App und auf GeForce.com zum herunterladen, damit Nutzer die Leistung in den Titeln voll ausnutzen kannst.

Außerdem hat NVIDIA kürzlich mit DOOM: The Dark Ages-Entwickler id Software über ihre Erfahrungen mit der Integration von RTX-Neural-Rendering und Path Tracing gesprochen und wie dies einen neuen Standard für moderne Spiele und die Kombination von visuellen Standards und flüssigem Gameplay setzt. Hier geht’s zum Gespräch.

Das sind die neuen Titel mit RTX-Integration:

Alien: Rogue Incursion – Part One: Evolved Edition: Als koloniale Marine Zula Hendricks untersuchen Spieler im neu gestalteten Action-Horror-Titel eine von Xenomorphs überrannte geheime Einrichtung. GeForce RTX-Spieler können DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex nutzen, um Bildraten und Reaktivität zu maximieren.

Battlefield 6: Intensive Infanteriekämpfe, Luftkämpfe und zerstörbare Umgebungen gibt es in EAs Kriegsführungssimulation. Das Spiel erscheint am 10. Oktober und unterstützt DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA und NVIDIA Reflex. Der GeForce Game Ready-Treiber bereitet das System für die Veröffentlichung des Spiels vor.

FBC: Firebreak – Breakpoint Update: Remedy Entertainments Koop-Shooter mit Path Tracing erhält ein kostenloses umfangreiches Update, das den Spielfortschritt, die Missionen, die Ausrüstung und den Kampf überarbeitet. Path Tracing, DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex verbessern das Spielerlebnis auf GeForce RTX-PCs und -Laptops. Der GeForce Game Ready-Treiber bietet außerdem vollständige Unterstützung für das Breakpoint-Update. Weitere Informationen zum Update gibt es in diesem neuen Trailer.

X4: Foundations: Das 2018 veröffentlichte Spiel wurde kontinuierlich aktualisiert, erweitert und verbessert, sodass Spieler nun mehr Optionen für Erkundungen, Kämpfe, Handel und Aufbau haben. Vor kurzem veröffentlichte Egosoft das Diplomatie-Update v8.0, das Systeme für Fraktionspolitik, Spionage und Diplomatie hinzufügt. Das Diplomatie-Update verbesserte auch die DLSS-Integration des Spiels. Zuvor wurden DLSS Super Resolution und DLAA unterstützt. Jetzt bietet X4: Foundations auch DLSS 4 mit Multi Frame Generation und DLSS Frame Generation. Zudem wurde DLSS Super Resolution auf das neueste Transformer-AI-Modell aktualisiert, wodurch die Bildqualität weiter verbessert wird.

Außerdem gibt es neue Updates für den experimentellen AI-Assistenten Project G-Assist, mit dem Spieler ihren Gaming-PC durch einfache Sprach- oder Textbefehle einstellen, steuern und optimieren können. Aufbauend auf dem neuen, effizienteren AI-Modell, das im August veröffentlicht wurden und GeForce RTX-GPUs, fügt das neue G-Assist-Update neue Befehle für Laptop-Benutzer hinzu, darunter Optimierungen der Spiel-/App-Einstellungen für Spielen unterwegs, Steuerung von BatteryBoost, das die Akkulaufzeit verbessert und gleichzeitig eine flüssige Bildrate aufrechterhält, sowie die Aktivierung des WhisperMode, der die Lüftergeräusche durch Anpassung der Spiel-/App-Einstellungen und der Bildfrequenz um bis zu 50 % reduziert.

Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog zu DLSS und dem neuen Game Ready-Treiber.