Mit Freunden und Familie in LEGO(R) Party! verbinden

LEGO® Party! startet mit 60 spannenden Minispielen, unzähligen Anpassungsmöglichkeiten, themenbezogenen Challenge Zones und vielem mehr!

Entwickler SMG Studio, die LEGO Gruppe und Fictions haben ihr äußerst unterhaltsames Multiplayer-Partyspiel LEGO® Party! auf Steam für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™) und Nintendo Switch™ veröffentlicht. Die Retail-Edition ist ab sofort unter https://legoparty.iam8bit.com und bei teilnehmenden Händlern für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich, parallel zur digitalen Veröffentlichung. Darüber hinaus erhalten alle, die die Retail Edition vorbestellt haben, einen Download-Code für fünf einzigartige LEGO Minifiguren.

LEGO Party! bietet bis zu vier Spielern die Möglichkeit, in verschiedenen Spielmodi gegeneinander anzutreten. Insgesamt stehen 60 Minispiele zur Verfügung, die von bekannten LEGO-Themenwelten wie LEGO Pirates, LEGO Space oder LEGO NINJAGO inspiriert sind. Neben klassischen Couch-Multiplayer-Sessions können Spieler auch online gegeneinander antreten.

Das Spiel setzt auf umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Minifiguren sowie auf abwechslungsreiche „Challenge Zones“. Ziel ist es, möglichst viele Goldene LEGO-Steine zu sammeln und damit den Titel des LEGO Party! Champions zu erringen.

Für alle aktuellen Informationen zum Spiel folgt gerne auch unter: http://www.legoparty.com