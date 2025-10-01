FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles jetzt erhältlich

Mit FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles führt Square Enix das Taktik-RPG FINAL FANTASY TACTICS in eine moderne Ära. FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles ist ab sofort für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X|S und über Steam für PC und Steam Deck erhältlich.

Ein brandneuer Veröffentlichungstrailer, der Szenen mit überarbeitetem Gameplay, der neuen Synchronisation, den interessanten Charakteren und vielem mehr zeigt, steht am Ende des Beitrags bereit.

Der zweiteilige Square Enix-Blog bietet ein ausführliches Interview mit Director Kazutoyo Maehiro und Co-Director Ayako Yokoyama, in dem sie über ihre Inspiration für die neuen Features in FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles sprechen, darunter neu hinzugefügte Unterhaltungen, die Synchronisation, die Zeittafel und vieles mehr. Der Blogeintrag findet sich hier: https://www.square-enix-games.com/en_US/news/.

Features:

Taktische Kämpfe, die das Genre definierten – Spieler*innen nehmen an strategischen, rundenbasierten Kämpfen auf unterschiedlichem und dynamischem Terrain teil, in denen jede Entscheidung zählt. Geländevorteile, die Positionierung von Einheiten und die Anpassung der Charaktere sorgen für spannende Kämpfe voller unerwarteter Wendungen. Dieses gefeierte Kampfsystem macht FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles zu einem RPG-Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Robustes Job-System – Es gibt über 20 Jobs und 300 Fertigkeiten, vom Schwarzmagier über den Dragoon bis hin zum Zeitmagier. Jeder Job verfügt über eigene Fähigkeiten, die durch die Zuweisung von Fertigkeiten aus anderen Jobs noch weiter angepasst werden können. Dadurch sind schier endlose Kombinationen und Strategien möglich, die einzigartig für den individuellen Spielstil sind.

– Es gibt über 20 Jobs und 300 Fertigkeiten, vom Schwarzmagier über den Dragoon bis hin zum Zeitmagier. Jeder Job verfügt über eigene Fähigkeiten, die durch die Zuweisung von Fertigkeiten aus anderen Jobs noch weiter angepasst werden können. Dadurch sind schier endlose Kombinationen und Strategien möglich, die einzigartig für den individuellen Spielstil sind. Erweiterter & Klassischer Modus – Der erweiterte Modus des Spiels enthält viele neue Funktionen, darunter aktualisierte Grafik, eine überarbeitete Benutzeroberfläche, zusätzliche Dialoge und vollständige Sprachausgabe in Englisch und Japanisch sowie Spielverbesserungen wie Vorspulen und automatisches Speichern. Der Klassische Modus lässt die Spieler*innen den originalgetreuen Klassiker von 1997 mit der renommierten „War of the Lions“-Übersetzung neu erleben. Entdecke, warum das Original ein zeitloses Meisterwerk ist!

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles versetzt die Spieler*innen in das vom Krieg zerrüttete Königreich Ivalice, ein mittelalterliches Land, das nach dem Fünfzigjährigen Krieg von politischen Machtkämpfen, Klassenkämpfen und den Ambitionen rivalisierender Adelshäuser geplagt wird. Vor dieser Kulisse erscheinen Ramza, der dritte Sohn des Hauses Beoulve, einer der führenden Militärfamilien von Ivalice, und sein Kindheitsgefährte Delita, ein Bürgerlicher, der unter Adligen aufgewachsen ist. In einem Krieg, der sich im Königreich zusammenbraut, werden sie sich auf entgegengesetzten Seiten wiederfinden.

Das Spiel wird von einem erfahrenen Team auf moderne Plattformen gebracht, das aus den ursprünglichen Schöpfern, sowie neuen Talenten besteht. Legendäre Entwickler, deren Vision das Original definierte, kehrten für das Projekt zurück, darunter Kazutoyo Maehiro (Director), Hiroshi Minagawa (Art Director) und Yasumi Matsuno (Original Script, Scenario Writer & Editor). Zu der neuen Generation von Entwicklern zählen Shoichi Matsuzawa (Produzent) und Ayako Yokoyama (Co-Direktorin), die frische Energie und Perspektiven in diese ehrgeizige Neuauflage einbringen.

Die englische Synchronisation von FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles bietet ein Staraufgebot aus neuen Talenten und wiederkehrenden Mitwirkenden an der FINAL FANTASY-Reihe, darunter Joe Pitts (Ramza), Gregg Lowe (Delita), Hannah Melbourn (Agrias), Timothy Watson (Cidolfus), Harry McEntire (Mustadio), Ben Starr (Dycedarg) und Auftritte von Cody Christian (Cloud Strife aus der FINAL FANTASY VII Remake-Reihe) and Briana White (Aerith Gainsborough aus der FINAL FANTASY VII Remake-Reihe).

Ein archivierter Livestream von Square Enix, der von Komiker und YouTube-Persönlichkeit Jesse Cox moderiert wurde und an dem die englischen Synchronsprecher Joe Pitts (Ramza Beoulve) und Gregg Lowe (Delita Heiral) teilnahmen, steht hier bereit: https://youtu.be/nXJUgOEMN5k

Das Gesprächsrunde-Video mit Joe, Gregg, Ben Starr (Dycedarg Beoulve), Eleanor Bennett (Prinzessin Ovelia), Hannah Melbourn (Agrias Oakes) und Timothy Watson (Cidolfus Orlandeau) findet sich hier: https://youtu.be/6LZMINlkzMw

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles ist ab sofort für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S und über Steam für PC und Steam Deck erhältlich. Weitere Informationen finden sich unter: https://finalfantasytactics.com/