Battlefield 6 enthüllt Inhalte der ersten Season

Battlefield Studios stellt die Roadmap für die erste Season von Battlefield 6 vor – ein umfassendes, kostenloses Update. Ab dem 28. Oktober erscheint monatlich eine Vielzahl neuer Inhalte auf allen Plattformen.

Der vollständige Blogbeitrag bietet einen Überblick über die drei Phasen der ersten Season.

Season 1 beginnt mit Unautorisierte Operationen und bringt die neue Karte Blackwell-Ölfelder, den 4v4-Modus Angriffspunkt, zusätzliche Waffen und weitere Inhalte ins Spiel. Am 18. November folgt die zweite Phase mit dem Titel Kalifornischer Widerstand, die die in Südkalifornien angesiedelte Karte Eastwood sowie den für 8v8-Gefechte konzipierten Modus Sabotage umfasst. Den Abschluss bildet am 9. Dezember die Phase Winter-Offensive mit einem saisonalen Karten-Update für Empire State und einem Event.

Saisonale Inhalte erscheinen regelmäßig und erweitern das Spiel um neue Karten, Modi, Waffen und weitere Elemente. Alle spielrelevanten Features sind kostenlos oder durch Fortschritt freischaltbar – im Sinne eines fairen und zugänglichen Spielerlebnisses für alle.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober und ist verfügbar für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie PC über Steam, EA app und Epic Games Store.

Sämtliche Updates gibt es auf Battlefield.com.