Die Beifahrer in Keep Driving sprechen nun Deutsch

Am 26. September hat Entwickler YCJY Games sein Roadtrip-Abenteuer aus der Werkstatt entlassen. Als neue Extras jetzt mit an Bord: weitere Inhalte und deutsche Texte.

Auch nach dem Release von Keep Driving im Februar (Test auf Gamers.at hier) wurde weiter intensiv an dem Titel geschraubt.

Neben Fehlerbereinigungen und Optimierungen bei der Bedienung wurde die Reise mit dem Auto noch vielfältiger. Weitere Schauplätze (Camping- und Schrottplätze), neue Gegenstände und eine Gamepad-Unterstützung kamen in den vergangenen Monaten hinzu.

Nun hat der Indie-Entwickler YCJY Games mit ein wenig Verspätung ein weiteres großes Update-Paket geschnürt. Enthalten sind neben weiteren Bugfixes ein neuer Anhalter, ein zusätzliches Ende sowie neun weitere Sprachen. Darunter nun auch deutsche Texte.

Die komplette Liste der Inhalte:

– Neue Sprachen:

Deutsch

Schwedisch

Spanisch

Portugiesisch (Brasilien)

Chinesisch (vereinfacht)

Japanisch

Ukrainisch

Französisch

Russisch

– Neue Inhalte:

Neuer Anhalter hinzugefügt

Neues Ende hinzugefügt

– Fehlerbehebungen:

Fehler behoben, bei dem der Garagenbildschirm hinter dem Inventar angezeigt werden konnte, wenn man das Muscle Car benutzte

Fehler behoben, bei dem der Shop in Pubs/Cafés nicht korrekt angezeigt wurde

Merkwürdigen Audiofehler „Klickgeräusch“ behoben

Fehler behoben, bei dem das Musikmenü nach einem Blackout auf dem Bildschirm eingefroren blieb

Fehler behoben, bei dem sich die Karte sofort schloss, wenn man den Schrottplatz zu Fuß verließ und sie erneut öffnen wollte

Fehler behoben, bei dem das kleine Schrottplatz-Avatar beim Öffnen lief

Einige Tippfehler korrigiert

Fehler behoben, bei dem man sich soft-locken konnte, wenn man im Hostel nicht bezahlen konnte und ein Gamepad verwendete

Mehrere Formatierungsfehler behoben (z. B. Anzeige von Text wie §armor usw.)

Problem behoben, bei dem manchmal das falsche Tooltip angezeigt wurde, wenn man über die Legenden-Icons auf der Karte schwebte

Arbeiten in der Wüste bei Nacht verleiht keinen „Kälte“-Status mehr

Der Effekt des „Musik dröhnt“-Events ist jetzt an das Stereo-/Subwoofer-Upgrade gekoppelt

Der „Kälte“-Status wird nun bei Tagesanbruch in der Wüste entfernt

Auf YouTube wurde vom Entwickler ein Video zu den Update-Inhalten veröffentlicht. In den nächsten Monaten soll noch ein Release auf den Konsolen folgen.