DON’T NOD präsentiert neuen Trailer zu Aphelion

Der französische Entwickler und Publisher DON’T NOD hat auf dem ID@Xbox Showcase einen neuen Trailer zu Aphelion präsentiert, dem kommenden cineastischen Third-Person-Action-Adventure, das 2026 erscheinen soll.

Der Trailer stellt den Astronauten Thomas Cross, Arianes Mitstreiter, als spielbaren Charakter vor und zeigt brandneue Stealth-Sequenzen, den bisher unbekannten außerirdischen Antagonisten, neue Umgebungen sowie das im Spiel enthaltene Raumanzug-Patch, das in Zusammenarbeit mit der European Space Agency (ESA) entworfen wurde.

Aphelion ist ein Sci-Fi-Action-Adventure am Rand des Sonnensystems. In der Rolle der ESA-Astronauten Ariane und Thomas erkunden die Spieler:innen den unerforschten Planeten Persephone und versuchen, das Geheimnis des Absturzes zu lösen, alles, während sie in der bedrohlichen Gegenwart eines unbekannten Feindes ums Überleben kämpfen. Im Kern erzählt das Spiel eine emotionale Geschichte über Liebe, Durchhaltevermögen, Hoffnung und das, was wir mitnehmen, wenn alles verloren scheint.

Die Dual-Protagonisten-Struktur von Aphelion prägt nicht nur das Gameplay, sondern auch das emotionale Zentrum des Spiels. Die ESA-Astronauten Ariane Montclair und Thomas Cross haben unterschiedliche Spielstile und Erfahrungen, während sie versuchen, sich nach dem Absturz ihres Raumschiffs wiederzufinden. Ariane spielt sich körperlich sehr aktiv; sie erkundet und durchquert Persephone. Thomas ist durch den Absturz verletzt, untersucht den Planeten aber auf andere, eher deduktive Weise.

Während die Spieler:innen in die Spielweise beider Charaktere eintauchen, entdecken sie Geheimnisse und Hinweise, die mehr über die seltsamen Bedingungen des Planeten und die Ursache des Absturzes der Hope-01 enthüllen.

Der Trailer zeigt erstmals The Nemesis, das Monster des Planeten und die feindliche Form des intelligenten Lebens, das in den Ozeanen von Persephone lebt. Seine Existenz sorgt für spannendes Stealth-Gameplay, da die Spieler sich verstecken, schleichen und Konfrontationen vermeiden müssen, während sie herausfinden, woher es kommt und warum es ihnen nachstellt.

ESA-Patch

Wie in der Raumfahrt üblich, hat jede Mission ein symbolisches Patch. Das fiktive Hope-01-Missions-Patch, entworfen von Aphelions Artistic Director Arnaud Barbier in Zusammenarbeit mit der ESA, verbindet die Geschichte der Raumfahrt mit der spekulativen Zukunft, die die Geschichte erzählt. Es hat zwei zentrale Elemente: Persephone (basierend auf dem echten Planeten Neun) und das Shuttle, das die Astronauten dorthin bringt. Das Hope-01-Patch symbolisiert die Themen von Aphelion: Hoffnung, Geheimnis und den Mut, Bekanntes hinter sich zu lassen und unbekanntes Terrain zu betreten.

Aphelion erscheint 2026 für PC (Steam), Xbox Series X|S und PlayStation 5. Es wird ein Xbox Play Anywhere-Titel sein und am Veröffentlichungstag über Game Pass verfügbar sein.