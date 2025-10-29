TacticaVR® bringt eine neue Dimension von Virtual Reality nach Wien

Was sonst nur in High-End-Trainingsumgebungen erlebt wird, kommt jetzt als Event nach Wien. Vom 8. bis 10. November 2025 macht TacticaVR die Ballonhalle in Wien zur immersiven Erlebnisarena für Strategie, Kommunikation und Teamgeist.

Beim TacticaVR Pop-up-Event erleben Besucher hautnah, wie sich ein realer Spezialeinsatz anfühlt. Mit authentischer Ausrüstung, Teamplay und High-End-VR-Technologie.

Vom Trainingstool professioneller Einsatzteams zur öffentlichen Adrenalin-Arena

TacticaVR basiert auf Technologie, die weltweit für anspruchsvolle Trainingssimulationen genutzt wird, um komplexe Missionen realitätsnah zu erleben. Das Event verbindet taktisches Denken, Strategie und Zusammenarbeit zu einem einzigartigen Erlebnis. Nach einem kurzen „Gear-Up“ mit moderner Ausrüstung, Waffenrepliken und VR-Brillen tauchen die Teilnehmer vollständig in die virtuelle Welt ein. Dort nehmen sie ihre Teammitglieder und Gegner in Echtzeit wahr, erkunden die Arena und kommunizieren wie in realen Missionen. Ganz nach dem Motto „It’s not a game, it’s a mission“ zählt hier jede Entscheidung.

Neu in Wien und nur für drei Tage

Das Pop-up-Event ist auf drei Tage limitiert – eine einmalige Gelegenheit, mitten in Wien Teil einer Mission zu werden und aus der Ich-Perspektive Spannung und Zusammenarbeit zu erleben. Für kurze Zeit wird die historische Ballonhalle in Wien zur High-Tech-Arena, in der Realität und Virtual Reality nahtlos verschmelzen. Interessierte können sich ab sofort über www.tacticavr.com ihren bevorzugten Zeitslot sichern.

Ein Adrenalinkick der besonderen Art

Die Kombination aus Mixed-Reality-Sensorik, Inside-Out-Tracking und Meta Quest 3 sorgt für präzise Bewegungen ganz ohne Kabel. Eine technische Perfektion, wie sie sonst nur im professionellen Training zu finden ist. Jede Session erfordert Kommunikation, Reaktionsfähigkeit und taktisches Denken. Das Ergebnis: pure Immersion, echtes Adrenalin und ein Teamgefühl, das bleibt.

Real Action. Fair Play.

TacticaVR steht für Respekt, Zusammenarbeit und Verantwortung und grenzt sich klar von Gewaltverherrlichung oder extremistischen Inhalten ab. Ziel ist es, taktisches Denken, Fairness und Teamarbeit zu fördern. Ohne reale Waffen, aber mit echten Werten.

Eventdetails

Ort: Ballonhalle Wien, Franz-Grill-Straße 1a, Objekt 202, 1030 Wien

Datum: Samstag, 8. November – Montag, 10. November 2025

Dauer: 3 Tage – begrenzte Teilnehmerplätze

Weitere Informationen & Anmeldung: www.tacticavr.com

Über TacticaVR

Tactica VR ist eine eingetragene österreichische Marke. Das speziell entwickelte VR-System überträgt modernste Technologie aus dem professionellen Einsatztraining erstmals in den Entertainmentbereich – für ein realitätsnahes, sicheres und teamorientiertes Erlebnis.