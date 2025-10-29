Razer stellt neue E-Sport-Tastatur Huntsman V3 Pro 8KHz vor

Razer hat mit der Huntsman V3 Pro 8KHz und der Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz zwei neue Modelle seiner Gaming-Tastaturreihe vorgestellt.

Laut dem Unternehmen handelt es sich dabei um die bislang schnellsten und präzisesten Tastaturen der Huntsman-Serie, die speziell für den professionellen E-Sport-Einsatz entwickelt wurden.

Herzstück der neuen Modelle sind die Analog Optical Switches der zweiten Generation, kombiniert mit einer 8000-Hz-HyperPolling-Technologie. Dadurch soll eine besonders niedrige Eingabeverzögerung von nur 0,58 Millisekunden erreicht werden. Der Auslösepunkt jeder Taste lässt sich zwischen 0,1 und 4,0 mm individuell anpassen, während der sogenannte Rapid Trigger Mode und Snap Tap für schnelle Richtungswechsel und präzise Steuerung sorgen sollen.

Das Gehäuse besteht aus einer robusten 5052-Aluminiumlegierung, ergänzt durch eine Geräuschdämmung, vorgefettete Stabilisatoren und strukturierte Doubleshot-PBT-Tastenkappen. Beide Modelle verfügen über ein klickbares Multifunktionsrad, dedizierte Medientasten sowie eine magnetische Handballenauflage. Einstellungen wie Auslösehöhe oder Rapid-Trigger-Empfindlichkeit können direkt auf der Tastatur gespeichert werden – zusätzliche Software ist nicht erforderlich.

Die Entwicklung erfolgte laut Razer in enger Zusammenarbeit mit professionellen E-Sport-Spielern, darunter Counter-Strike-Profi Nikola „NiKo“ Kovač, der Feedback zu Latenz und Tippgefühl einbrachte. Ziel sei es gewesen, die Reaktionsgeschwindigkeit und Kontrolle für den Wettkampfeinsatz weiter zu optimieren.

Mit der Huntsman V3 Pro 8KHz setzt Razer auf kompromisslose Performance und richtet sich klar an ambitionierte Spielerinnen und Spieler, die Wert auf maximale Präzision legen.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Produktseite: rzr.to/hmv3protkl8khz

PREIS UND VERFÜGBARKEIT

Razer Huntsman V3 Pro 8KHz

279,99€ UVP

Ab sofort erhältlich auf Razer.com, in RazerStores und bei ausgewählten Händlern.

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz

249,99€ UVP

Ab sofort erhältlich auf Razer.com, in RazerStores und bei ausgewählten Händlern.

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz – White Edition

259,99€ UVP

Ab sofort erhältlich auf Razer.com, in RazerStores und bei ausgewählten Händlern.

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz – Esports Green Edition

269,99€ UVP

Ab sofort exklusiv erhältlich auf Razer.com und in RazerStores.