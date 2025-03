KARMA: The Dark World ist jetzt erhältlich

Der psychologische First-Person-Thriller KARMA: The Dark World lädt ab heute Spieler*innen dazu ein, sich ihren Ängsten zu stellen und verborgene Wahrheiten aufzudecken.

Der Titel des Indie-Publishers Wired Productions und des Entwicklers Pollard Studio ist ab sofort für PC und PlayStation 5 erhältlich. Die Deluxe Edition enthält einen exklusiven Soundtrack, eine digitale EP und ein digitales Artbook.

Inspiriert von den Werken legendärer Schöpfer wie David Lynch (Twin Peaks), Hideo Kojima (Metal Gear Solid, Death Stranding) und Christopher Nolan (Inception, Interstellar), verbindet KARMA: The Dark World psychologischen Horror mit einer fesselnden Geschichte und fordert die Spieler*innen heraus, die tiefsten Geheimnisse in den Köpfen ihrer Zielpersonen aufzudecken. Das mit der Unreal Engine 5 entwickelte Spiel bietet ein atmosphärisch dichtes Erlebnis mit atemberaubender Grafik und einer eindringlichen Erzählung.

In das Bewusstsein eintauchen, die Wahrheit aufdecken

In KARMA: The Dark World schlüpfen die Spieler*innen in die Rolle von Daniel McGovern, einem Elite-Agenten von Roam, der die Aufgabe hat, in die Erinnerungen von Verdächtigen einzutauchen. Was als eine weitere Routineuntersuchung beginnt, entwickelt sich bald zu einer dunklen Verschwörung, die alles in Frage stellt, woran er glaubt. Während McGovern in den Köpfen derer, die er verfolgt, navigiert, muss er sich mit verstörenden Wahrheiten auseinandersetzen und seine eigene Realität hinterfragen.

KARMA: The Dark World ist ab sofort auf Steam, im PlayStation Store und auf GOG für 24,99 € und für 34,99 € in der Deluxe-Version erhältlich.

KARMA: The Dark World wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für Xbox erscheinen.