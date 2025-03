Nintendo Direct enthüllt neue Spiele und mehr!

Nintendo Direct enthüllt neue Spiele, virtuelle Softwarekarten und Nintendo Today!, eine neue App für Smart-Geräte.

In der aktuellen Nintendo Direct-Präsentation wurden neue Spiele und Inhalte vorgestellt, die 2025 und darüber hinaus für Nintendo Switch erscheinen werden. Zu den Enthüllungen gehörte mit Nintendo Today! eine neue Smartphone-App, die Nutzerinnen und Nutzern vielfältige Inhalte wie News und Videos zu ausgewählten Charakteren und Spielen von Nintendo bietet. Außerdem standen zahlreiche neue Spiele für Nintendo Switch im Fokus, darunter die Neuankündigungen Rhythm Paradise Groove und Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden. Zudem konnten sich Fans über weitere Eindrücke zu Metroid Prime 4: Beyond und Pokémon-Legenden: Z-A freuen. Außerdem angekündigt: virtuelle Softwarekarten. Diese neue Funktion erleichtert den Nintendo Switch-Besitzern und -Besitzerinnen die Verwaltung ihrer digitalen Spiele und ermöglicht es, innerhalb einer Nintendo-Account-Familiengruppe digitale Spiele auszuleihen.

Während der Präsentation wurden zudem zahlreiche Nintendo Switch-Spiele von Nintendos internationalen Vertriebs- und Entwicklungspartnern vorgestellt. Im Folgenden eine Auswahl in zeitlicher Reihenfolge:

Bereits ab heute erhältlich: SaGa Frontier 2 Remastered, Rift of the NecroDancer und Disney Villains Cursed Café

erhältlich: und Tamagotchi Plaza , das am 27. Juni erscheint

, das am erscheint PATAPON 1+2 REPLAY , das ab 11. Juli zu haben ist

, das ab zu haben ist STORY OF SEASONS: Der Großbasar , das am 27. August erscheint

, das am erscheint MARVEL Cosmic Invasion , das im Winter verfügbar ist

, das verfügbar ist und DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, das 2025 erscheint

Informationen zu Nintendo Switch 2 werden im Rahmen der Nintendo Direct: Nintendo Switch 2-Präsentation am 2. April um 15:00 Uhr veröffentlicht.

Die Highlights der Präsentation im Überblick:

Nintendo Today!: Eine neue App, die Nintendo-Inhalte auf Smart-Geräte bringt. Sie ähnelt einem Kalender, der Nutzer:innen täglich mit neuen Informationen wie aktuellen Neuigkeiten, Videos und Comics zu ausgewählten Charakteren und Spielen von Nintendo versorgt. Nach der Nintendo Direct-Präsentation zu Nintendo Switch 2 am 2. April erscheinen Details zu Nintendo Switch 2 direkt in der App. Alle Nutzer:innen mit einem Nintendo-Account können die kostenlose App1 ab heute im App Store und bei Google Play herunterladen.

Virtuelle Softwarekarten: Diese neue Funktion erlaubt eine unkomplizierte Verwaltung digital gekaufter Spiele, das Spielen von Titeln auf zwei verschiedenen Konsolen und sogar das Ausleihen von Spielen. Virtuelle Softwarekarten ähneln dem Wechseln physischer Karten zwischen Konsolen und ermöglichen es, einen gekauften digitalen Titel von einer Nintendo Switch „auszuwerfen“ und auf eine andere zu „laden“ – egal, ob es sich dabei um eine Nintendo Switch-Konsole handelt, die einem Mitglied der eigenen Nintendo-Account-Familiengruppe gehört oder um eine zweite Konsole, die mit dem eigenen Konto verknüpft ist. Digitale Spiele können für zwei Wochen über eine lokale WLAN-Verbindung2 an die Konsole eines Mitglieds der Familiengruppe verliehen werden. Danach wird das Spiel automatisch zurückgegeben.

Virtuelle Softwarekarten werden über ein System-Update3 ab Ende April auf Nintendo Switch verfügbar sein. Auch Nintendo Switch 2 wird die Funktion zu ihrer Markteinführung unterstützen.

Metroid Prime 4: Beyond: Samus Aran wurde unerwartet auf den Planeten Viewros transportiert. Während sie dort nach Antworten sucht, werden ihr Psy-Fähigkeiten verliehen – mysteriöse und uralte Kräfte, die es Samus ermöglichen, die Flugbahn ihrer Strahlen zu kontrollieren, Mechanismen zu bedienen und Türen zu öffnen. Woher kam diese Kraft und wie wird Samus’ Schicksal aussehen? Das zeigt sich, wenn Metroid Prime 4: Beyond noch 2025 für Nintendo Switch erscheint.

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden: Die Tomodachi Life-Reihe kehrt zurück – mit ihrem ersten neuen Teil seit über zehn Jahren. Die Spieler und Spielerinnen erstellen ihre eigenen Mii-Charaktere, die auf ihnen selbst, ihren Freundinnen und Freunden, ihrer Familie – jedem! – basieren und beobachten, wie diese ihr Leben auf einer Insel im Ozean verbringen. Sie können die zwischenmenschlichen Beziehungen der Mii-Charaktere und all die wundersamen und wunderbaren Arten ihres Zusammenlebens miterleben, wenn Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden 2026 für Nintendo Switch erscheint.

Pokémon-Legenden: Z-A: Trainerinnen und Trainer können in diesem Abenteuer entweder Endivie, Floink oder Karnimani als ihr Partner-Pokémon wählen und Illumina City erkunden – eine Kulisse, die in den Spielen Pokémon X und Pokémon Y auf den Systemen der Nintendo 3DS-Familie eingeführt wurde. Hier führt die Quazar Corporation einen städtischen Umgestaltungsplan durch. Ihr Ziel: das Zusammenleben von Menschen und Pokémon zu erleichtern. Doch wenn die Sonne untergeht, heizen sich die Kämpfe auf. Abends werden besonders fähige Trainer:innen eingeladen, am Z-A Royale-Turnier teilzunehmen. Der Aufstieg von Rang Z bis Rang A geschieht im sogenannten Kampfsektor. Man munkelt sogar, dass all jenen, die es ganz nach oben schaffen, ein Wunsch gewährt werden soll. Pokémon-Legenden: Z-A erscheint Ende 2025 für Nintendo Switch.

Rhythm Paradise Groove: Die Rhythm Paradise-Reihe gibt ihr Comeback mit dem neuen Teil Rhythm Paradise Groove. Die Spieler:innen behaupten sich in vielseitigen Rhythmusspielen – mit Musik, die vom bekannten japanischen Musiker Tsunku ♂︎ produziert wurde. Es gilt, keinen Beat zu verpassen, wenn Rhythm Paradise Groove 2026 für Nintendo Switch erscheint.

Tamagotchi Plaza: Im neuesten Teil der Tamagotchi Connexion: Corner Shop-Reihe gilt es, in der charmanten Stadt Tamahiko ein Dutzend verschiedener Läden zu leiten, darunter eine Zahnarztpraxis, einen Brillenladen und ein Teegeschäft. Die Spieler:innen nehmen Bestellungen auf, helfen beim Wiederfinden verlorener Gegenstände und verbessern den Ruf ihrer Geschäfte. So lernen sie mehr als 100 Tamagotchi kennen. Im lokalen Ko-op-Modus für zwei Spieler:innen können Freundinnen und Freunde zudem zwei Läden leiten oder gegeneinander spielen. Die Welt der Tamagotchi lädt ab dem 27. Juni zu einem Besuch ein, wenn Tamagotchi Plaza für Nintendo Switch erscheint.

MARVEL Cosmic Invasion: In MARVEL Cosmic Invasion kämpfen die Spieler:innen gemeinsam mit namhaften MARVEL-Superhelden wie Wolverine, Spider-Man, Nova und Captain America in einem intergalaktischen Kampf gegen den Superschurken Annihilus. In diesem actiongeladenen 2D-Beat-’em-up im Arcade-Stil wird der typische Spielspaß des Genres durch dynamische Tag-Team-Kämpfe und ein neues Charakterdesign der MARVEL-Helden im Pixel-Art-Stil modernisiert. Bis zu vier Spieler:innen können sich lokal4 oder online5 für gemeinsame Heldentaten zusammenschließen. Von New York City bis in die Tiefen der Negativzone – der Kampf um die Zukunft des MARVEL-Universums wird diesen Winter ausgetragen, wenn MARVEL Cosmic Invasion für Nintendo Switch erscheint.

STORY OF SEASONS: Der Großbasar: Willkommen in Brisendorf! Der hiesige Basar war einst ein berühmtes Ausflugsziel, doch inzwischen ist er in Vergessenheit geraten. In diesem gemütlichen Farmerlebnis hauchen die Spieler:innen der Stadt als Neuankömmling neues Leben ein und verhelfen dem Markt zu altem Glanz. Dabei bauen sie ihre Farm auf und verbringen ihre Tage damit, Feldfrüchte anzupflanzen und sich um ihre Tiere zu kümmern. Die Erträge der Farm können sie an ihrem individuell gestalteten Stand auf dem wöchentlichen Basar verkaufen. Außerdem können die Spieler:innen lernen, die Winde von Zephyr zu meistern, und sich so das Farmleben und Reisen erleichtern. Unterwegs schließen sie Freundschaften mit einer Reihe charmanter Charaktere – und wer weiß, vielleicht finden sie sogar die wahre Liebe. Ursprünglich für Nintendo DS erschienen, wurde STORY OF SEASONS: Der Großbasar überarbeitet und erstrahlt ab dem 27. August auf Nintendo Switch mit verbesserter Grafik, neuen Charakteren, einer erweiterten Geschichte und vertonten Ereignisszenen in neuem Glanz. Vorbestellungen sind ab heute im Nintendo eShop möglich.

Monument Valley, Monument Valley 2 und Monument Valley 3: In dieser Trilogie begeben sich die Spieler:innen in meditativen Rätselspielen auf eine Reihe friedlicher Reisen. Sie erkunden isometrische Welten voller individuell gestalteter Rätsel, atemberaubender Landschaften, optischer Täuschungen und mysteriöser Geheimnisse. Monument Valley und Monument Valley 2 beinhalten alle zusätzlichen Kapitel, Add-ons und DLCs, die das komplette Erlebnis bieten. Für alle Interessierten bietet Monument Valley 3 einen frischen Einstieg in die Reihe und beinhaltet erstmalig auch dynamische Segelmechaniken, die für ausgedehnte, offene Erkundungen auf ruhiger See genutzt werden können. Monument Valley und Monument Valley 2 erscheinen am 15. April für Nintendo Switch. Vorbestellungen sind ab heute im Nintendo eShop möglich. Monument Valley 3 setzt diesen Sommer die Segel auf Nintendo Switch.

PATAPON 1+2 REPLAY: Neuauflagen der klassischen Rhythmus-Actionspiele Patapon und Patapon 2 erscheinen für Nintendo Switch. Die geheimnisvollen und doch liebenswerten Patapons werden auf ihren Abenteuern vom Rhythmus vierer Trommeln geleitet. Es gilt, im Takt zu trommeln, um ihnen Befehle zu erteilen. Verschiedene Klassen, darunter die schildtragenden Tatepon oder die reitenden Kibapon, ermöglichen den Spieler:innen verschiedene taktische Herangehensweisen im Kampf gegen eine Vielzahl wilder Gegner. PATAPON 1+2 REPLAY erscheint am 11. Juli für Nintendo Switch.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: Diese modernisierten Versionen zweier legendärer JRPGs setzen die Erdrick-Trilogie der kultigen DRAGON QUEST-Reihe fort. DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake erscheint dieses Jahr für Nintendo Switch.

SaGa Frontier 2 Remastered: Die Spieler:innen betreten in der HD-Neuauflage des RPG-Klassikers die Welt von Sandail. Hier folgen sie den miteinander verflochtenen Schicksalen von Thronfolger Gustav und dem Abenteurer Will Knights. Die Reisen der beiden werden durch das innovative History-Choice-System zu einer besonderen Erfahrung, das Schlüsselereignisse aus mehreren Perspektiven darstellt. Mit vollständig überarbeiteter HD-Grafik im Aquarellstil, hoch aufgelösten Original-Sprites der Charaktere, zusätzlichen In-Game-Events und verfeinerten Spielmechaniken erstrahlt das Abenteuer in neuem Glanz. SaGa Frontier 2 Remastered erscheint heute für Nintendo Switch.

Rift of the NecroDancer: Cadence und ihre Freundinnen und Freunde treten erneut auf die Bild- oder besser: Tanzfläche! In diesem neuen Rhythmusspiel ist jede Note ein Monster, das es zu erledigen gilt. Die Spieler:innen werden in eine fremde neue Welt hineingezogen und müssen sich pulsierenden Rhythmus-Rissen stellen, in denen jeder Beat einen Kampf darstellt. Untermalt wird das Ganze durch den elektrisierenden Soundtrack von Danny Baranowsky und weiteren Musikern und Musikerinnen. Mit dem kostenpflichtigen Zusatzinhalt Celeste-Musikpaket6 warten noch mehr Rhythmen auf die Spieler:innen – und weitere Inhalte sind bereits geplant. Epische Bosskämpfe, witzige Minispiele, Online-Bestenlisten7 und mehr erwartet alle mit Musik im Blut, wenn Rift of the NecroDancer heute für Nintendo Switch erscheint.

Disney Villains Cursed Café: Die Träume der Disney-Bösewichte liegen in den Händen der Spieler:innen, die sich in der Rolle eines frisch ernannten Trankprofis im mysteriösen Cursed Café wiederfinden. Diese Visual Novel mit handgezeichneten Elementen im 2D-Stil liefert einen modernen Twist und zeigt bekannte Charaktere womöglich in einem neuen Licht. Disney-Fans können sich mit Cruella de Vil, der bösen Königin, Gaston, Captain Hook, Jafar, Maleficent, Ursula und anderen unterhalten, während sie die verzweigten Erzählstränge durchlaufen. Mithilfe der von Yzma bereitgestellten Zutaten müssen sie den richtigen Trank für den jeweiligen Bösewicht brauen, um ihnen so bei der Erfüllung ihrer Wünsche zu helfen. Nicht zuletzt hütet dieses besondere Café ein Geheimnis, das es zu lüften gilt – und zwar ab sofort, da Disney Villains Cursed Café noch heute für Nintendo Switch erscheint.

EVERYBODY’S GOLF: Hot Shots: Die beliebte Golfspielreihe feiert ihr Debüt auf Nintendo Switch mit einer Vielzahl von Charakteren und Kursen. Mit der Dreitasten-Schussmechanik, die zwar leicht zu erlernen, aber herausfordernd zu meistern ist, können die Spieler:innen sofort loslegen. Sie beweisen ihre Fähigkeiten etwa in den Turnieren des Challenge-Modus’, um Charaktere und Kurse freizuschalten, oder probieren sich am neuen Modus Verrücktes Golf, in dem der Name Programm ist. Bis zu vier Golfer:innen können sich lokal4 oder online5 auf dem Rasen treffen und gemeinsam den Golfschläger schwingen. Noch 2025 holt EVERYBODY’S GOLF: Hot Shots zum Abschlag auf Nintendo Switch aus.

No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES: Nintendo Switch-Spürnasen schlüpfen in die Rolle von Kaname Date, einem Spezialagenten mit einem KI-Partner im linken Auge. Das ungewöhnliche Duo ist auf der Suche nach der Internet-Ikone Iris, die in ein mysteriöses Escape-Game verwickelt wurde. Es gilt, Befragungen zum Aufenthaltsort von Iris durchzuführen, sich in Träume von verdächtigen Personen zu begeben, um in deren Psyche versteckte Hinweise zu finden, und knifflige Rätsel zu lösen, um die Wahrheit herauszufinden. No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES erscheint am 25. Juli exklusiv für Nintendo Switch.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army: In diesem Action-RPG von ATLUS gilt es, den Fall des Jahrhunderts zu lösen – und zwar mithilfe übernatürlicher Kräfte. Die Neuauflage des klassischen Spiels aus der Shin Megami Tensei: Devil Summoner-Reihe bietet zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem Original, darunter überarbeitete Grafik, Sprachausgabe, ein erweitertes Kampfsystem und mehr. Die Spieler:innen werden zum Teufelsbeschwörer Raidou Kuzunoha und arbeiten mit über 120 dämonischen Verbündeten zusammen, um Geheimnisse zu lüften und so auf ihrem Weg weiterzukommen. RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army erscheint am 19. Juni für Nintendo Switch. Vorbestellungen starten heute im Nintendo eShop.

Witchbrook: Dieses magische Abenteuer führt die Spieler:innen in die emsige Hafenstadt Mossport, wo sie ihr neues Leben als Hexe beginnen. Sie lernen Zaubersprüche am Witchbrook College, stellen Gegenstände her, um ihre Hexengeschäfte voranzutreiben, und individualisieren ihre gemütliche Hütte mitsamt Garten ganz nach ihrem Geschmack. Auf dem Weg zum Abschluss warten neue Freundinnen und Freunde, eine Welt voller Wunder – und vielleicht sogar die ganz große Liebe. Im Online-Ko-op-Modus5 können sich vier Hexen zusammenschließen und gemeinsam die erholsame Seeluft von Mossport schnuppern. Das Schuljahr beginnt diesen Winter, wenn Witchbrook für Nintendo Switch erscheint.

GRADIUS ORIGINS: Die bedrohlichen Weiten des Weltalls und gnadenlose außerirdische Angreifer warten in GRADIUS ORIGINS, einer Sammlung 17 verschiedener Versionen, die auf sechs Arcade-Klassikern basieren: GRADIUS, SALAMANDER, LIFE FORCE, GRADIUS II, GRADIUS III and SALAMANDER 2. Die Kollektion beinhaltet weiterhin die lang erwartete Version GRADIUS III AM Show sowie einen brandneuen Teil: SALAMANDER III. Die Pilotinnen und Piloten manövrieren ihr Schiff durch gefährliche Gegnerstellungen, sammeln Upgrades für ihre Waffensysteme und stellen sich dem rasant-intensiven Spielablauf, der die GRADIUS-Reihe seit jeher kennzeichnet. Neue Features wie eine Rückspulfunktion, ein Unbesiegbarkeits-Modus oder die Möglichkeit, jederzeit speichern zu können, runden das Paket ab. GRADIUS ORIGINS setzt am 7. August zur Landung auf Nintendo Switch an. Vorbestellungen starten noch heute im Nintendo eShop.

Shadow Labyrinth: Alles verzehrende Dunkelheit im Gewand eines Genregrenzen verwischenden 2D-Action-Platformers – so hat man die ikonische PAC-MAN-Reihe noch nie gesehen. In dieser neuartigen Interpretation werden die Spieler:innen als Swordsman No. 8 von einer schwebenden gelben Kugel, PUCK, auf einem mysteriösen Planeten voller Relikte vergangener Kriege erweckt. Während sie in das Labyrinth einer außerirdischen Welt eintauchen, verwenden sie verschiedene Spielstile: als agiler Swordsman No 8. springen und schnetzeln sie behände, während sie als Mini-PUCK klassische PAC MAN-Abschnitte meistern und als Mecha-Konstrukt GAIA verheerende Kräfte freisetzen. Indem sie gezielt zwischen diesen Formen wechseln, schwingen sich die Spieler:innen von der Beute zur Spitze der Nahrungskette auf. Sie enthüllen PUCKs wahre Absichten, wenn Shadow Labyrinth am 18. Juli für Nintendo Switch erscheint. Eine Digitale Deluxe Edition mit digitalem Artbook und Soundtrack wird ebenfalls verfügbar sein.

The Eternal Life of Goldman: In diesem handgezeichneten 2D-Plattform-Adventure mit einer vielschichtigen Geschichte stehen Überraschungen an der Tagesordnung. Das beginnt bereits beim titelgebenden Protagonisten: Goldman, einem älteren Herren mit Stock und Charme. In der Rolle dieses unwahrscheinlichen Helden erkunden die Abenteurer:innen einen farbenfrohen und doch finsteren Archipel, wo Mythen, Märchen und Legenden miteinander verwoben werden. Ihre Mission: eine geheimnisvolle Gottheit aufzuspüren, die noch niemand mit eigenen Augen gesehen hat – bis jetzt. Um dies zu bewerkstelligen, stellen sie sich herausfordernden Plattformer-Abschnitten, erkunden eine im Bild-für-Bild-Stil animierte Welt und erhalten neue Fähigkeiten, indem sie ihren Stock verbessern. The Eternal Life of Goldman erscheint diesen Winter für Nintendo Switch.

Die Präsentation zeigte zudem im Rahmen einer Montage weitere Spiele von Nintendos Entwicklungspartnern, darunter die folgenden:

High On Life : Das Comedy-Action-Adventure erscheint für Nintendo Switch . Die Spieler:innen tun sich mit sprechenden, charismatischen Waffen zusammen und schwingen sich zu den gefährlichsten intergalaktischen Kopfgeldjägern auf, die der Kosmos je gesehen hat. High On Life sorgt ab 6. Mai für Action auf Nintendo Switch .

: Das Comedy-Action-Adventure erscheint für . Die Spieler:innen tun sich mit sprechenden, charismatischen Waffen zusammen und schwingen sich zu den gefährlichsten intergalaktischen Kopfgeldjägern auf, die der Kosmos je gesehen hat. sorgt ab für Action auf . King of Meat : Ein farbenfrohes wie durchgeknalltes Kampfspektakel erwartet die Spieler:innen in King of Meat , einem Online-Hack-and-Slash-Ko-op-Spiel 3 für bis zu vier Freundinnen und Freunde. Sie individualisieren ihren Charakter und wählen aus einer Vielzahl an Waffen, wenn King of Meat 2025 auf Nintendo Switch (nicht nur) die Fäuste schwingt.

: Ein farbenfrohes wie durchgeknalltes Kampfspektakel erwartet die Spieler:innen in , einem Online-Hack-and-Slash-Ko-op-Spiel für bis zu vier Freundinnen und Freunde. Sie individualisieren ihren Charakter und wählen aus einer Vielzahl an Waffen, wenn auf (nicht nur) die Fäuste schwingt. Lou’s Lagoon : Die Spieler:innen erkunden das farbenfrohe Limbo-Archipel, übernehmen den fliegenden Lieferdienst ihres Onkels Lou und bauen sein Geschäft aus. Ressourcen sammeln, Waren herstellen, Aufträge annehmen, das Erkunden der Inseln und vieles mehr steht auf der Tagesordnung, wenn Lou’s Lagoon im Sommer konsolenexklusiv für Nintendo Switch erscheint.

: Die Spieler:innen erkunden das farbenfrohe Limbo-Archipel, übernehmen den fliegenden Lieferdienst ihres Onkels Lou und bauen sein Geschäft aus. Ressourcen sammeln, Waren herstellen, Aufträge annehmen, das Erkunden der Inseln und vieles mehr steht auf der Tagesordnung, wenn konsolenexklusiv für erscheint. Star Overdrive : Mit dem Hoverboard einen entlegenen außerirdischen Planeten erkunden, Herausforderungen bestehen, zahlreiche Feinde bekämpfen, Rätsel lösen – das und vieles mehr steht Skatern und Skaterinnen bevor, wenn Star Overdrive am 10. April als zeitexklusiver Konsolentitel auf Nintendo Switch landet.

: Mit dem Hoverboard einen entlegenen außerirdischen Planeten erkunden, Herausforderungen bestehen, zahlreiche Feinde bekämpfen, Rätsel lösen – das und vieles mehr steht Skatern und Skaterinnen bevor, wenn am als zeitexklusiver Konsolentitel auf landet. The Wandering Village : In diesem Städtebau-Simulator auf dem Rücken einer riesigen, wandernden Kreatur bauen die Spieler:innen ihre Siedlung und leben in Symbiose mit dem Koloss in einer feindseligen, aber wunderschönen, postapokalyptischen Welt. The Wandering Village wandert am 17. Juli auf Nintendo Switch .

: In diesem Städtebau-Simulator auf dem Rücken einer riesigen, wandernden Kreatur bauen die Spieler:innen ihre Siedlung und leben in Symbiose mit dem Koloss in einer feindseligen, aber wunderschönen, postapokalyptischen Welt. wandert am auf . Fantasy Life i: Die Zeitdiebin: Im neuen Teil der Fantasy Life-Reihe beginnen die Spieler:innen ein neues Leben auf einer verlassenen Insel und begeben sich auf ein großes Abenteuer in der Vergangenheit. Sie finden Freundinnen und Freunde, stellen Gegenstände her und erbauen ihre eigene Stadt, wenn Fantasy Life i: Die Zeitdiebin am 21. Mai auf Nintendo Switch zu haben ist.

Nintendo Today!, virtuelle Softwarekarten und eine große Auswahl neuer Spiele: Nintendo-Fans können sich 2025 auf viele spannende News, Spielerlebnisse und Abenteuer freuen.

1 Diese App steht als kostenloser Download zur Verfügung. Ein kompatibles Smart-Gerät wird benötigt. Es können Gebühren für die Internetverbindung anfallen.

2 Eine lokale Verbindung und eine Internetverbindung sind erforderlich, um Software verleihen zu können.

3 Kostenloses System-Update erforderlich. Für den Download von System-Updates wird ein Breitband-Internetzugang benötigt. Zudem ist die Registrierung eines Nintendo-Accounts und die Zustimmung zum Vertrag zum Nintendo-Account und zur Datenschutzrichtlinie erforderlich. Die Nintendo Account-Datenschutzrichtlinie findet Anwendung.

4 Für Mehrspieler-Modi können zusätzliches Zubehör, zusätzliche Spiele und/oder zusätzliche Konsolen erforderlich sein, die separat erhältlich sind.

5 Während des Online-Spiels wird eine Internetverbindung benötigt. Um Online-Services nutzen zu können, muss ein Nintendo-Account erstellt und der Vertrag zum Nintendo-Account akzeptiert werden. Die Nintendo-Account-Datenschutzrichtlinie findet Anwendung. Manche Online-Services sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Das Online-Spiel erfordert die Mitgliedschaft bei einem kostenpflichtigen Service.

6 Nur Besitzer der europäischen Version des entsprechenden Spiels für Nintendo Switch können auf Download-Inhalte zugreifen.

7 Für Online-Funktionen dieser Software wird eine kostenpflichtige Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online benötigt.