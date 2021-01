Bloodstained: Ritual of the Night erhält Retro-Spielmodus

Bloodstained: Ritual of the Night erhält einen Spielmodus im Retro-Stil und ein neues Crossover im Spiel. Das erfolgreiche Action-Plattformspiel wächst um den Classic Mode, ein Rückblick-Erlebnis, und das Kingdom-Crossover, eine neue Karte, die auf dem seitlich scrollenden 2D-Strategiespiel Kingdom: Two Crowns basiert.

Publisher 505 Games und das Videogame-Studio ArtPlay bringen mit dem “Classic Mode” und “Kingdom Crossover” weitere Zusätze für Bloodstained: Ritual of the Night. Der neueste DLC ist Teil einer langen, stetigen Serie von Inhalten, die für dieses Igavania-Rollenspiel geplant sind, um die Fans über das Jahr 2021 mit neuen Bloodstained: Ritual of the Night-Erlebnissen zu unterhalten. “Classic Mode” und “Kingdom Crossover” sind bereits auf PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam) und Nintendo Switch für alle Besitzer des Spiels verfügbar.