Capcom kündigt komplettes Gamescom 2024 Line-Up an

Capcom, Entwickler und Publisher von Videospielen, gab heute sein komplettes Produktangebot für die Gamescom 2024 bekannt.

Nachdem der Publisher bereits im Juni die allererste Gelegenheit zum Anspielen von Monster Hunter Wilds™ angekündigt hatte, bestätigt er nun eine Reihe weiterer, weltweit erstmaliger Hands-on-Möglichkeiten, die diesen Monat auf der Messe in Köln stattfinden werden.

Auf dem Capcom-Stand wird Monster Hunter Wilds auf rund 900 Quadratmetern auf mehr als 60 Demo-Stationen anspielbar sein. Der Produzent der Monster Hunter-Serie, Ryozo Tsujimoto, der Executive Director und Art Director Kaname Fujioka sowie der Director Yuya Tokuda werden ebenfalls anwesend sein, um auf Capcoms eigener Gamescom-Bühne tiefere Einblicke ins Spiel zu gewähren. Monster Hunter Wilds erscheint im Jahr 2025 für PlayStation®5, Xbox Series X|S, Windows und PC via Steam.

Besuchende des Capcom-Standes werden auch die Möglichkeit haben, den neuesten und allerersten Gastcharakter der Street Fighter™-Serie, Terry Bogard aus der Fatal Fury-Serie von SNK, zu spielen. Die Fans können sich mit Terry vertraut machen und seine Moves ausprobieren, bevor er im Herbst dieses Jahres verfügbar wird. Terry Bogard, der Legendäre Hungrige Wolf, kann einzeln mit Fighter Coins gekauft oder für Spielende freigeschaltet werden, die den Year 2 Character Pass oder Year 2 Ultimate Pass besitzen oder kaufen. Street Fighter™ 6 ist ab sofort für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S und PC via Steam erhältlich.

Die Besuchenden des Capcom-Standes können außerdem einen ersten Blick auf die Ace Attorney Investigations™ Collection werfen, die am 6. September dieses Jahres erscheinen wird. Ace Attorney Investigations Collection vereint die beiden klassischen Titel Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth und Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit in einer mit Spannung erwarteten Sammlung! Die ursprünglich für Nintendo DS™ erschienenen Titel kehren mit neuen und verbesserten Features zurück. Und zum ersten Mal überhaupt wird Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit auch im Westen erhältlich sein, nachdem es zuvor nur in Japan erhältlich war.

Das kürzlich veröffentlichte Kunitsu-Gami: Path of the Goddess™ wird ebenfalls spielbar sein, sodass die Besuchenden die Möglichkeit haben, den Nervenkitzel der einzigartigen Kagura-Action-Strategie zu erleben. In der Rolle des Protagonisten Soh ist es die Aufgabe der Spielenden, die Dorfbewohner:innen zu retten und zusammen mit der Jungfrau des Berges, Yoshiro, den Frieden wiederherzustellen, indem die Verunreinigungen beseitigt werden, die ihr Land auf dem Berg Kafuku befallen haben. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ist ab sofort über Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation®5, PlayStation®4 und PC via Steam erhältlich.

Abgerundet wird das Line-up durch Monster Hunter™ Now! Capcom freut sich sehr, Niantic auf dem Capcom-Stand mit einem eigenen Monster Hunter Now-Bereich zu empfangen, um das einjährige Jubiläum des Spiels zu feiern. Dieser exklusive Bereich bietet der Presse und Creators einen Vorgeschmack auf neue Monster, Inhalte und Features für die kommende neue Saison. Die Besuchenden können eine epische AR-Kamera-Aktivierung zum Thema Monster Hunter Now ausprobieren und an einer speziellen Quest auf der EPIX-Plattform der Gamescom teilnehmen, bei dem es fantastische Preise zu gewinnen gibt.

Schließlich wird es am Capcom-Stand eine Reihe von Livestreams geben, die während der gesamten Dauer der Messe direkt aus Köln in die ganze Welt übertragen werden. Im Rahmen der Livestreams wird Capcom Präsentationen des Entwicklungsteams zu Monster Hunter Wilds übertragen. Für das deutschsprachige Publikum wird Capcom zusätzlich tägliche Sendungen von früh bis spät anbieten, die von RocketBeans TV produziert und präsentiert werden.

Fans können über die Capcom-Kanäle mitfiebern und zuschauen: