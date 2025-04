Elijah Wood kommt zur Vienna Comic Con 2025

Er ist das Gesicht einer ganzen Fantasy-Generation und der Stargast der diesjährigen Jubiläumsausgabe der Vienna Comic Con: Elijah Wood – international bekannt geworden als Frodo Beutlin aus der „Herr der Ringe“-Trilogie – kommt zur VIECC® 2025, die dieses Jahr ihr 10-jähriges Bestehen feiert und mit Elijah Wood einen der ikonischsten Schauspieler nach Wien holt.

Die Vienna Comic Con feiert heuer ein ganz besonderes Jubiläum: Seit mittlerweile zehn Jahren ist die VIECC® das Highlight für Popkultur-Fans aus ganz Europa – und zum runden Geburtstag wird der rote Teppich für einen ganz besonderen Stargast ausgerollt: Elijah Wood. Der US-Schauspieler, der mit seiner Rolle als Frodo Beutlin in Peter Jacksons Verfilmung von „Der Herr der Ringe“ (J. R. R. Tolkien, 1954) weltberühmt wurde und seither als feste Größe in Hollywood gilt, wird als Headliner der VIECC® 2025 am Wochenende des 22. und 23. November die Messe Wien in ein Epizentrum für Fantasy-Emotionen verwandeln.

Von Mittelerde in die Messe Wien

„Mit der Bürde des Einen Rings wurde er zur Ikone, mit seinem Talent zum festen Bestandteil der internationalen Filmszene: Elijah Wood ist ein absoluter Wunschgast für unser 10-jähriges Jubiläum. Daher freuen uns, ihn für die VIECC® 2025 in Wien begrüßen zu dürfen“, so die Veranstalter Patrick Krippner und Chang Xue.

Der aus Iowa stammende Schauspieler Elijah Wood zählt zu den charismatischsten und vielseitigsten Schauspielern seiner Generation. Neben seiner Paraderolle als Frodo Beutlin, glänzte der US-Amerikaner als Kinderschauspieler in Flipper und Zurück in die Zukunft II. Zu seinen weiteren Rollen zählen etwa der lautlose Killer Kevin in Sin City, Ryan Newman in der Indie-Sitcom Wilfred oder Todd Brotzman in Dirk Gentlys Holistische Detektei. Zuletzt war er in der Horrorkomödie The Monkey zu sehen und ist neben Juliette Lewis und Christina Ricci Teil des Serien-Casts von Yellowjackets (die dritte Staffel wird seit Februar 2025 ausgestrahlt).

Ein Jahrzehnt Popkultur pur: Die VIECC® feiert 10-jähriges Jubiläum

Seit 2015 begeistert die Vienna Comic Con jährlich tausende Besucher:innen mit einem einzigartigen Mix aus Stars, Community, Cosplay, Gaming, Comics und Fantasy. Über 39.500 Fans strömten zuletzt zur VIECC® 2024 – und zum großen Jubiläum 2025 wird das Line-up noch größer, bunter und epischer.

Neben Elijah Wood dürfen sich die Besucher:innen auf den österreichischen Autor Thomas Brezina und viele weitere Highlights aus den Bereichen Film, TV, Manga, Anime, Gaming und eSports freuen. Cosplay-Wettbewerbe, die Artist Alley, Panels, Workshops und jede Menge überraschende Momente machen das Event auch 2025 wieder zum Pflichttermin für Popkultur-Fans aus ganz Europa.

Mehr Informationen: https://viecc.com/