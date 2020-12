Gameplay-Trailer zu Ruined King

Riot Forge und Airship Syndicate haben im Zuge der Game Awards das Gameplay von Ruined King: A League of Legends Story vor. Ruined King mittels Trailer vorgestellt.

Das erste Indie-Spiel von Riot Forge, Ruined King: A League of Legends Story, wird den SpielerInnen eine neue Möglichkeit bieten, das Universum von League of Legends zu erleben. In diesem rundenbasierten Einzelspieler-RPG bekommen die SpielerInnen die Möglichkeit, tiefer in die Welt von Runeterra einzutauchen und die Geheimnisse von Bilgewasser und den Schatteninseln zu lüften.

Ruined King erweitert das Indie-RPG-Genre um neue Mechaniken, vor allem im Kampf. Während die SpielerInnen die Champions vielleicht kennen, werden sie mit diesem bunten Team Kämpfe bestreiten, die sich stark von den Kämpfen in der Kluft der Beschwörer unterscheiden: Ruined King setzt auf ein rundenbasiertes Kampfsystem mit Lane-Initiative. Dabei setzen die Champions abwechselnd Lane-, Sofort- und ultimative Fähigkeiten ein. Außerdem können Champions Gegenstände und passive Fähigkeiten benutzen. Das System enthält zudem eine Lebens-, Mana- und Überladungsleiste sowie eine Liste mit der Reihenfolge.