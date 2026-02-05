Neuer Gameplay-Trailer für John Carpenter’s Toxic Commando

Saber Interactive und Focus Entertainment haben einen ausführlichen Gameplay-Overview-Trailer zu John Carpenter’s Toxic Commando veröffentlicht.

Die neue IP der Macher von Space Marine 2 und World War Z verspricht eine überdrehte Hommage an das Action-Kino der 80er Jahre und setzt auf groß angelegte Koop-Schlachten gegen mutierte Horden.

4-Spieler-Koop und die „Swarm“-Technologie

In dem Shooter übernehmen bis zu vier Spieler die Rollen der Söldner Walter, Cato, Ruby und Astrid. Kernstück des Spiels ist die bewährte Swarm-Technologie von Saber Interactive, die es ermöglicht, hunderte von Gegnern gleichzeitig auf dem Bildschirm darzustellen [01:05].

Die wichtigsten Gameplay-Features im Überblick:

Fahrzeugbasiertes Gameplay : Jede Mission startet mit spezialisierten Fahrzeugen, die nicht nur zur Fortbewegung dienen, sondern auch taktische Vorteile bieten (z.B. Krankenwagen zur Heilung oder Fahrzeuge mit Winden zur Bergung) [01:35].

: Jede Mission startet mit spezialisierten Fahrzeugen, die nicht nur zur Fortbewegung dienen, sondern auch taktische Vorteile bieten (z.B. Krankenwagen zur Heilung oder Fahrzeuge mit Winden zur Bergung) [01:35]. Arsenal & Klassen : Spieler wählen aus vier Klassen (Strike, Medic, Operator/Ingenieur, Defender) mit individuellen Fähigkeiten [02:50]. Das Waffenlager umfasst 16 Primärwaffentypen sowie diverse Nahkampfwaffen wie Macheten und Brecheisen [02:14].

: Spieler wählen aus vier Klassen (Strike, Medic, Operator/Ingenieur, Defender) mit individuellen Fähigkeiten [02:50]. Das Waffenlager umfasst 16 Primärwaffentypen sowie diverse Nahkampfwaffen wie Macheten und Brecheisen [02:14]. Crossplay: Dank vollständiger Crossplay-Unterstützung können Teams plattformübergreifend auf PC, PS5 und Xbox Series X|S zusammengebracht werden [03:20].

Demo-Phase und Vorbesteller-Boni

Bevor das Spiel am 12. März 2026 erscheint, findet vom 19. Februar bis zum 2. März 2026 eine öffentliche Demo-Phase auf Steam statt.

Für Vorbesteller der Standard Edition (ca. 35-40€) oder der Blood Edition gibt es den kostenlosen DLC „Leon’s Secret Stash“. Die Blood Edition enthält zusätzlich den „Bloody Pass“ mit zwei Post-Launch-Erweiterungen sowie exklusiven kosmetischen Inhalten für Charaktere und Waffen.