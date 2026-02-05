Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Neuer Deep-Dive-Trailer

Kurz vor dem Release am 18. Februar 2026 haben Entwickler GameXcite und Publisher Daedalic Entertainment einen neuen Gameplay-Trailer zu Star Trek: Voyager – Across The Unknown veröffentlicht.

Das Video gewährt detaillierte Einblicke in die Kernmechaniken: den Wiederaufbau und das Management der legendären U.S.S. Voyager.

Die Voyager als dynamische Operationsbasis

Im Gegensatz zu klassischen Lizenzspielen setzt dieser Titel auf eine Mischung aus Exploration, Ressourcen-Management und Roguelite-Elementen. Das Schiff ist dabei kein statisches Modell, sondern verändert sich basierend auf den Entscheidungen des Spielers:

Modulare Rekonstruktion : Spieler müssen die Voyager im Delta-Quadranten reparieren und umbauen. Jede Modifikation beeinflusst direkt den Gameplay-Stil und die verfügbaren narrativen Pfade.

: Spieler müssen die Voyager im Delta-Quadranten reparieren und umbauen. Jede Modifikation beeinflusst direkt den Gameplay-Stil und die verfügbaren narrativen Pfade. Crew-Dynamik & Moral : Die Verwaltung der Crew-Systeme und schwierige moralische Entscheidungen bestimmen das Schicksal bekannter Charaktere, deren Geschichte hier völlig neue Wege („What-if“-Szenarien) einschlagen kann.

: Die Verwaltung der Crew-Systeme und schwierige moralische Entscheidungen bestimmen das Schicksal bekannter Charaktere, deren Geschichte hier völlig neue Wege („What-if“-Szenarien) einschlagen kann. Sektor-Navigation: Die Reise führt durch 12 weitläufige Sektoren des Delta-Quadranten, in denen Diplomatie ebenso wichtig ist wie taktisches Geschick.

„Jeder Durchlauf ein neues Schiff“

Durch die Roguelite-Struktur gleicht kein Spieldurchgang dem anderen. Je nachdem, welche Technologien im Quadranten gefunden und welche Kommandoentscheidungen getroffen werden, entwickelt sich die Voyager zu einer technologisch einzigartigen Version ihrer selbst.

Das Spiel erscheint bereits in wenigen Tagen für PC und konsole. Mehr Info unter https://www.stvatu.com/