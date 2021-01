QuakeCon At Home 2020

Nur noch etwa eine Woche dauert es bis zu QuakeCon at Home, dem weltweiten Online-Event, das Fans von zu Hause aus teilhaben lässt. Die Veranstalter feiern die 25. QuakeCon mit einem Superstream, der 60 Stunden lang nonstop Live-Inhalte aus der ganzen Welt bietet – das sind drei Tage voller Influencer-Streams, Live-Konzerte, Spendenaktionen, Entwickler-Panels und mehr!

Am 7. August um 18:00 Uhr MESZ geht’s los mit dem QuakeCon Digital Welcome, und am 10. August um 05:00 Uhr MESZ ist dann auch wieder Schluß. Der internationale Stream wird auf Twitch.tv/Bethesda zu sehen sein. Das komplette Programm und weitere Informationen gibt es auf bethesda.net.

Das Programm

Freitag, 7. August

QuakeCon Digital Welcome mit Pete Hines : 18:00 Uhr MESZ

: 18:00 Uhr MESZ Panel-Diskussion – Darstellung in Videospielen : 23:00 Uhr MESZ

: 23:00 Uhr MESZ Prey , ein Rückblick mit Schauspielerin Janina Gavankar und Lead Producer Susan Kath : 00:00 Uhr MESZ (des Folgetags)

: 00:00 Uhr MESZ (des Folgetags) DOOM Eternal-Panel mit Hugo Martin & Marty Stratton: 01:30 Uhr MESZ (des Folgetags)

Samstag, 8. August

CHAD: A Fallout 76 Story Podcast – QuakeCon at Home Edition : 21:00 Uhr MESZ

: 21:00 Uhr MESZ Dishonored -Tabletop-RPG mit Harvey Smith von Arkane Studios : 00:00 Uhr MESZ (des Folgetags)

: 00:00 Uhr MESZ (des Folgetags) ESO-Stream mit UFC Middleweight-Spitzenkämpfer Rob Whittaker: 05:00 Uhr MESZ (des Folgetags)

Sonntag, 9. August

Fallout 76 : Free-Play des globalen Community-Teams : 14:00 Uhr MESZ

: 14:00 Uhr MESZ Dishonored -Tabletop-Fortsetzung : 19:00 Uhr MESZ

: 19:00 Uhr MESZ Quake World Championship – Grand Finals : 23:00 Uhr MESZ

: 23:00 Uhr MESZ POiiSED erschreckt sich bei einer Runde The Evil Within: 03:00 Uhr MESS (des Folgetags)

Natürlich feiert auch der deutsche „BETHESDA Mainstream“ aus Frankfurt live mit hinzugeschalteten Gästen das große Jubiläum auf Twitch.tv/Bethesda_DE:

Freitag, 7. August

Willkommen zur Quakecon 2020 – Warm-Up mit dem deutschen

Community-Team: 17:45 Uhr MESZ

– Warm-Up mit dem deutschen Community-Team: 17:45 Uhr MESZ Live-Schaltung zur internationalen Eröffnung mit Pete Hines : 18:00 Uhr MESZ

: 18:00 Uhr MESZ Unser Herzensprojekt, der DOOM WOOD wird ein Jahr alt: 18:30 Uhr MESZ

wird ein Jahr alt: 18:30 Uhr MESZ The Elder Scrolls Online : Housing-Stream mit unseren Experten aus der Community „FuFuns“ und „Lasuu“ : 19:00 Uhr MESZ

mit unseren Experten aus der Community und : 19:00 Uhr MESZ Fallout 76 Community Stream: Abenteuer in Appalachia mit Mitgliedern der

Community: 21:00 Uhr MESZ

Samstag, 8. August

Willkommen zurück – Tag 2 mit dem deutschen Community Team: 16:45 Uhr MESZ

– Tag 2 mit dem deutschen Community Team: 16:45 Uhr MESZ Fallout 76 Workshop: Mit Make Up Artist & Content Creator Nancy Wenz zum eigenen Fallout Look: 17:00 Uhr MESZ

Workshop: Mit zum eigenen Fallout Look: 17:00 Uhr MESZ The Elder Scrolls Online : Entwickler – Interview mit Lead-Designer Mike Finnigan :

18:00 Uhr MESZ

Entwickler Interview mit : 18:00 Uhr MESZ The Evil Within: Speedrunner Jigzaw_Killer im Akumu-Rekordversuch: 19:00 Uhr MESZ

Sonntag, 9. August

Sonntags-Brunch – Tag 3 mit dem deutschen Community Team: 9:45 Uhr MESZ

– Tag 3 mit dem deutschen Community Team: 9:45 Uhr MESZ Dishonored 2: Gameplay-Session auf den Wegen des Outsiders: 10:00 Uhr MESZ

Gameplay-Session auf den Wegen des Outsiders: 10:00 Uhr MESZ Prey – Typhon Hunter : Ein Jäger gegen fünf Mimics – eine Community Jagd : 11:00 Uhr MESZ

Ein Jäger gegen fünf Mimics : 11:00 Uhr MESZ DOOM Eternal Workshop: Prop-Maker “Corroder” stellt ein besonderes DOOM-Cosplay her: 12:00 Uhr MESZ

Workshop: stellt ein besonderes DOOM-Cosplay her: 12:00 Uhr MESZ The Elder Scrolls Online : Gilde gegen Gilde , wer säubert die Verliese stilvoller? 13:00 Uhr MESZ

, wer säubert die Verliese stilvoller? 13:00 Uhr MESZ The Show Must Go On: Nach der QuakeCon ist vor der Gamescom – ein kleiner Ausblick:

14:00 Uhr MESZ

Kostenlose Games und Ingame-Goodies

Die gesamte QuakeCon at Home über gibt es eine Reihe von kostenlosen Games und Ingame-Goodies abzustauben:

QUAKE kostenlos! – Fans, die sich während der QuakeCon bei ihrem Bethesda.net-Konto anmelden, erhalten über den Bethesda.net Launcher eine kostenlose digitale Kopie von Quake .

– Fans, die sich während der QuakeCon bei ihrem Bethesda.net-Konto anmelden, erhalten über den Bethesda.net Launcher eine kostenlose digitale Kopie von . Spenden und QUAKE II freischalten – Sobald wir unser Spendenziel von 10.000 $ erreicht haben, erhalten alle Fans zudem auch auf eine kostenlose Kopie von QUAKE II ! Wir schalten das Spiel im Bethesda.net Launcher dann kurz nach dem Event frei.

– Sobald wir unser Spendenziel von 10.000 $ erreicht haben, erhalten alle Fans zudem auch auf eine kostenlose Kopie von ! Wir schalten das Spiel im Bethesda.net Launcher dann kurz nach dem Event frei. Ingame-Begleiter für ESO – Spieler die sich jeden Tag bei einem der offiziellen ESO -Streams mit dabei sind und zuschauen, erhalten ein einzigartiges QuakeCon-Twitch-Drop: ein Flammenatronach-Pony – zusätzlich zu den Kronen-Ouroboroskisten! Hinweis: Vorab müssen allerdings das ESO – und das Twitch-Konto verknüpft sein.

– Spieler die sich jeden Tag bei einem der offiziellen -Streams mit dabei sind und zuschauen, erhalten ein einzigartiges QuakeCon-Twitch-Drop: ein Flammenatronach-Pony – zusätzlich zu den Kronen-Ouroboroskisten! Hinweis: Vorab müssen allerdings das – und das Twitch-Konto verknüpft sein. QuakeCon-Slayer-Skin für DOOM Eternal – Bis zum 11. August können sich DOOM Eternal -Spieler ingame einen kostenlosen QuakeCon-Slayer-Skin, ein Spielersymbol und ein Abzeichen auf allen Plattformen sichern!

– Bis zum 11. August können sich -Spieler ingame einen kostenlosen QuakeCon-Slayer-Skin, ein Spielersymbol und ein Abzeichen auf allen Plattformen sichern! Railgun-Skin für Quake Champions – In Quake Champions gibt es einen kostenlosen, exklusiven QuakeCon-2020-Skin für die Railgun.

– In gibt es einen kostenlosen, exklusiven QuakeCon-2020-Skin für die Railgun. Sheepsquatch-Outfit und dämonische Varianten des Mr.-Fuzzy-Rucksacks für Fallout 76 – Dieses kostenlose Goodie gibt es das ganze Con-Wochenende hindurch auf allen Plattformen im Atomic Shop.

QuakeCon-Twitch-Team

In diesem Jahr findet sich die globale QuakeCon-Community zum ersten Mal über das offizielle QuakeCon at Home-Twitch-Team zusammen. Das Team wird die QuakeCon feiern, unsere Spiele zocken und streamen, sowie beim Spendensammeln für die von der QuakeCon unterstützten Wohltätigkeitsorganisationen helfen. Einige der Spieler werden wir auf der QuakeCon-Twitch-Team-Seite präsentieren. Hier kann man sich für das Team registrieren: https://quakecon.bethesda.net/de/.

Offzielles QuakeCon at Home-Merch

Mit etwas Glück wird dies die einzige QuakeCon at Home sein, die Bethesda jemals abhalte, weshalb das offizielle T-Shirt in diesem Jahr wohl absolut einmalig sein wird. QuakeCon-Sammler haben noch immer die Möglichkeit, sich ihr QuakeCon at Home-Merchandise zu sichern, um ihre Kollektion im Bethesda Store Europe zu komplettieren: beth.games/31E3vUq