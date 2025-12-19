The Last Case of John Morley im Test

Ihr müsst kein Sherlock sein…

Weniger überzeugend fallen hingegen die Rätsel aus. Abgesehen davon, dass wichtige Objekte stets durch einen grünen Schimmer hervorgehoben werden, sind die Aufgaben insgesamt viel zu leicht. Schalter in der richtigen Reihenfolge umzulegen oder sich eine Zahlenkombination zu merken, um eine Tür zu öffnen, wirkt selbst für Genre-Einsteiger wenig fordernd. Das wäre nicht nötig gewesen, denn durch die sehr linearen Abschnitte muss man weder lange suchen noch groß nachdenken.

Das klare Highlight des Spiels ist die Geschichte. Sie ist gut geschrieben und weiß zu fesseln. Besonders die Gedankenmonologe des Protagonisten passen hervorragend zur düsteren Stimmung und sind zudem sehr gelungen vertont.