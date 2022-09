Ubisoft kündigt Saison 10 von Tom Clancy’s The Division 2 an

Ubisoft gab bekannt, dass die 10. Saison von Tom Clancy’s The Division 2 ab sofort verfügbar ist.

Saison 10: Preis der Macht führt neue Story-Kapitel ein, zusammen mit neuen Schwierigkeitsgraden, Verbesserungen der Spielqualität und Bekleidungsereignissen. Die neue Saison ist für alle Besitzer von The Division 2 Die Warlords von New York und Ubisoft+ Abonnenten verfügbar.

​

​​Wo ist General Anderson?: Die neue Saison folgt der Geschichte des neuesten Zielobjekts, das es aufzuspüren gilt – General Peter Anderson. Nach dem Sturz von Antwon Ridgeway suchen die True Sons nach einer neuen Richtung und dem machthungrigen Anderson bietet sich somit eine einmalige Gelegenheit: ein neues Team aufzubauen und die Division zu Fall zu bringen. Anderson gelingt es, einen Frieden mit den Black Tasks auszuhandeln. Die Division muss nun das fortschrittliche Team (Trig, Micro, Chirpy und Lucky) der Black Tusks-Gründerin Natalya Sokolova finden und neutralisieren, um Anderson ausfindig zu machen und auszuschalten. Saison 10 ist die zweite von drei Saisons des 4. Jahres von The Division.

​

​Neue Schwierigkeitsgrade: Saison 10 beinhaltet außerdem drei neue Schwierigkeitsgrade für den intensiven Countdown-Modus für acht Spieler:innen. Dazu gehören:

Der Schwierigkeitsgrad „Normal“ – Kann allein gespielt werden.

Der Schwierigkeitsgrad „Schwer“ – Wurde für Gruppen von acht Freizeitspieler:innen konzipiert.

Der Schwierigkeitsgrad „Herausfordernd“ – Der aktuelle Schwierigkeitsgrad, der zum Start verfügbar war. Dieser ist für eine Gruppe von acht Spieler:innen ausgelegt. Er kann von zwei Teams aus vier Hardcore-Spieler:innen bewältigt werden.

Der Schwierigkeitsgrad „Heroisch“ – Ein Schwierigkeitsgrad, der für bis zu acht Hardcore-Spieler:innen geeignet ist.

Zusätzlich wird der neue Schwierigkeitsgrad den Stützpunkten Tidal Basin und Manning National Zoo hinzugefügt.

​

​Neue Ligen und Global-Events: Ab dem 20. September wird die Trig Liga – eine von vier Ligen – beginnen. Die nächsten Ligen sind:

Die Mikro Liga (11. Oktober)

Die Chirpy Liga (1. November)

Die Lucky Liga (22. November)

Außerdem beginnt am 27. September das erste Global-Event, Polaritätswechsel, gefolgt von weiteren:

Das Global-Event „SHD-Gefährdung“ (18. Oktober)

Das Global-Event „Hollywood“ (8. November)

Das Global-Event „Goldene Kugel“ (29. November)

Neue Waffen und Ausstattungen: Das Update wird auch eine Reihe neuer Objekte enthalten, darunter:

Drei exotische Objekte

„Doctor Home“-Gewehr

Fleißiges Bienchen Pistole

Blutige Knöchel Handschuhe

Zwei benannte Waffen

Linkshänder (Schrotflinte)

Linker Teil der Bühne (Gewehr)

Eine Ausstattungsgarnitur

Umbra Initiative

Ein Marken-Satz

Arcabuz Brazos

Die Höchstgrenze für Know-how wird außerdem von 20 auf 21 erhöht. Zusätzliche Belohnungen werden auch für Spieler:innen mit dem Saison 10 Pass angeboten.

​

​Zwei neue Bekleidungsereignisse: In Saison 10 wird es außerdem zwei zusätzliche Bekleidungsereignisse geben, bei denen die Division-Agenten mehr Kleidung zur Auswahl haben. Das SHD-Musterknabe Bekleidungsereignis wir später in diesem Monat, am 27. September, erscheinen. Das Dunkler Pfad Bekleidungsereignis wird dann am 1. November veröffentlicht. Jedes Bekleidungsereignis wird ab dem jeweiliges Starttermin drei Wochen lang laufen.