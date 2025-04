Ubisoft zeigt einen Einblick in Tom Clancy’s The Division 2 Battle for Brooklyn DLC

Ubisoft hat heute während des Division 2 Showcases angekündigt, dass Battle for Brooklyn zusammen mit einer neuen Season am 27. Mai veröffentlicht wird. Dabei wurde ein detaillierter Einblick in das Gameplay, die Handlung und die Brooklyn-Umgebung des kommenden DLCs gegeben.

In Battle for Brooklyn besuchen die Spielerinnen und Spieler erstmals das post-pandemische New York im Herbst und erkunden die Brooklyn-Viertel Brooklyn Heights und Dumbo. Brooklyn war relativ friedlich, da die Zivilisten zusammenarbeiteten und sich entwickeln konnten, während feindliche Fraktionen Manhattan verwüsteten. Nun haben jedoch die Cleaners und Rikers den Fluss überquert und bedrohen die fragile Ruhe der Brooklyn-Siedlung mit der Purple Flame.

Während die Spieler:innen die lineare Kampagne von Battle for Brooklyn entweder solo oder im Koop-Modus durchlaufen, müssen sie herausfinden, wie die Cleaners die Purple Flame massenhaft produzieren, um Zivilisten vor diesem hinterhältigen Angriff zu retten.

Battle for Brooklyn bietet freischaltbare Fähigkeiten, darunter die Rückkehr von Smart Cover aus The Division 1, mit denen Spieler:innen Deckungen verstärken, offensive und defensive Buffs erhalten und die Pulsresistenz für alle Verbündeten verbessern können. Als exklusiver DLC-Gegenstand ist die Catalyst Exotic Mask im Kampf gegen die Cleaners hilfreich, aufgrund ihrer Boni Status-Effekt-Schaden zu verursachen und zu erhalten.

Das Division-Team hat auch die drei Hauptziele für Jahr 7 vorgestellt: Verbesserung des Onboarding-Prozesses für neue Agenten, mehr Tiefe im Endgame und Festigung der Seasons als Eckpfeiler der Division 2-Erfahrung. Spielerinnen und Spieler dürfen sich auf neue Events und angepasste Modifikatoren, Ausrüstung und Gameplay freuen, die die narrativen Elemente der Saisons besser widerspiegeln.

Ab dem 24. April können Spieler:innen, die The Division 2 besitzen Battle for Brooklyn für 14,99 € oder den Battle for Brooklyn Deluxe DLC im Ubisoft Store auf die Wunschliste setzen.

Der DLC wird auch mit dem Kauf der The Division 2 Gold oder The Division 2 Ultimate Edition verfügbar sein. Beide Editionen beinhalten das Standardspiel, die Warlords of New York-Erweiterung, 50 Lagerplatz-Slots und einen Level-40-Boost, der es ermöglicht, direkt zum Start in die Battle for Brooklyn-Kampagne einzutauchen. Die Ultimate Edition enthält zusätzlich 1000 Bonus-Premium-Credits und den Year 1 Pass, der Endgame-Spezialisierungen, exklusive Missionen und mehr freischaltet.