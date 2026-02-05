Warhounds: Taktik-Thriller für Frühjahr 2026 angekündigt

Das neu gegründete Indie-Studio Everplay DMCC hat mit Warhounds ein neues rundenbasiertes Taktikspiel angekündigt, das sich explizit an Fans von XCOM und Jagged Alliance richtet.
Das Team aus 20 Branchen-Veteranen verfolgt dabei ein klares Ziel: Weg von intransparenten Wahrscheinlichkeiten, hin zu reinem, lethalem Skill-basiertem Gameplay.
Der „Anti-XCOM“-Ansatz: Ballistik statt RNG
Die größte Besonderheit von Warhounds ist der Verzicht auf das klassische Zufallsprinzip (RNG). Während in anderen Genre-Vertretern selbst Schüsse aus nächster Nähe scheitern können, setzt Warhounds auf:
- Echte Ballistik: Jede Kugel wird individuell simuliert. Wenn die Sichtlinie und die Distanz stimmen, trifft das Projektil – ohne versteckte Prozentwürfel.
- Kegel-basiertes Overwatch: Statt abstrakter Kacheln kontrollieren Einheiten reale Sichtkegel und Deckungszonen.
- Hohe Letalität: Fehler werden hart bestraft; Positionierung und vorausschauende Planung sind die einzigen Garanten für das Überleben des Trupps.
Söldner-Management und Kampagne
In einer cineastischen, missionsgetriebenen Kampagne führen Spieler eine Söldnertruppe an. Zwischen den Einsätzen wird eine mobile Basis auf einem Schiff verwaltet. Zu den Management-Features gehören:
- Rekrutierung: Auswahl zwischen voll vertonten Veteranen mit eigener Biografie und individuell anpassbaren Rekruten.
- Diplomatie: Interaktion mit verschiedenen Fraktionen, die den Spielverlauf und verfügbare Ressourcen beeinflussen.
- Technischer Fortschritt: Upgrade-Pfade für Exoskelett-Rüstungen, Drohnen und taktisches Equipment.
Warhounds soll im Frühjahr 2026 für den PC (Steam) und gängige Konsolen erscheinen.