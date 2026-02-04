VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

Neue Nintendo Direct: Partner Showcase-Präsentation am 5. Februar

von Hannes Linsbauer0

Eine neue Nintendo Direct: Partner Showcase-Präsentation erscheint am Donnerstag, den 5. Februar

Der rund 30-minütige Livestream zeigt demnächst erscheinende Spiele von Vertriebs- und Entwicklungspartnern für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Am Donnerstag, den 5. Februar, startet um 15:00 Uhr eine neue Nintendo Direct: Partner Showcase-Präsentation. In etwa 30 Minuten stehen Spiele von Nintendos Vertriebs- und Entwicklungspartnern im Fokus, die demnächst für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen.

Der deutschsprachige Livestream kann auf der Nintendo Direct-Webseite oder auf dem YouTube-Kanal von Nintendo mitverfolgt werden.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Neuer Deep-Dive-Trailer

Hannes Linsbauer

Story von Styx: Blades of Greed in neuem Trailer enthüllt

Hannes Linsbauer

Warhounds: Taktik-Thriller für Frühjahr 2026 angekündigt

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link