Neue Nintendo Direct: Partner Showcase-Präsentation am 5. Februar

Eine neue Nintendo Direct: Partner Showcase-Präsentation erscheint am Donnerstag, den 5. Februar

Der rund 30-minütige Livestream zeigt demnächst erscheinende Spiele von Vertriebs- und Entwicklungspartnern für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Am Donnerstag, den 5. Februar, startet um 15:00 Uhr eine neue Nintendo Direct: Partner Showcase-Präsentation. In etwa 30 Minuten stehen Spiele von Nintendos Vertriebs- und Entwicklungspartnern im Fokus, die demnächst für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen.

Der deutschsprachige Livestream kann auf der Nintendo Direct-Webseite oder auf dem YouTube-Kanal von Nintendo mitverfolgt werden.