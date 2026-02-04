Hafensimulation Docked erscheint am 5. März für PC, PS5 und Xbox

Saber Interactive hat den Release-Termin für Docked bekannt gegeben. Die realistische Hafensimulation wird am 5. März 2026 zeitgleich für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für den PC (Steam und Epic Games Store) veröffentlicht.

Interessierte können sich ab sofort über eine kostenlose Demo auf Steam einen ersten Eindruck vom Gameplay verschaffen.

Gameplay-Kernaspekte: Logistik und Maschinenführung

In Docked übernehmen Spieler die Leitung von „Port Wake“ mit dem Ziel, ein sanierungsbedürftiges Familienunternehmen wieder aufzubauen. Die Simulation setzt dabei auf drei Hauptsäulen:

Fuhrpark & Steuerung : Bedienung originalgetreuer Schwerlastmaschinen, darunter Schiff-zu-Land-Krane (STS), Schwerlasttraktoren und Reach-Stacker. Der Fokus liegt auf präziser Handhabung, Gewichtsverteilung und Materialmanagement.

: Bedienung originalgetreuer Schwerlastmaschinen, darunter Schiff-zu-Land-Krane (STS), Schwerlasttraktoren und Reach-Stacker. Der Fokus liegt auf präziser Handhabung, Gewichtsverteilung und Materialmanagement. Wirtschaftskreislauf: Durch den Abschluss von Frachtaufträgen und Logistikketten wird Kapital generiert. Dieses fließt in den Kauf von Grundstücken, die Modernisierung der Energie-Infrastruktur sowie die Wartung und den Ausbau der Fahrzeugflotte.

Durch den Abschluss von Frachtaufträgen und Logistikketten wird Kapital generiert. Dieses fließt in den Kauf von Grundstücken, die Modernisierung der Energie-Infrastruktur sowie die Wartung und den Ausbau der Fahrzeugflotte. Operatives Management: Neben dem Verladen von Fracht müssen Spieler Wartungsarbeiten unter Zeitdruck durchführen und strategische Investitionen tätigen, um die Effizienz des Hafens zu steigern.

Spieler:innen, die die Deluxe Edition von Docked für 39,99 Euro kaufen, erhalten das komplette Basisspiel sowie das Erweiterungspaket New Horizons (im Wert von 14,99 Euro). Dieses Paket enthält zwei DLCs, die nach der Veröffentlichung erscheinen und jeweils neue Maschinen, zusätzliche Aufträge und mehrere Infrastruktur-Upgrades enthalten. Außerdem ist darin die Freischaltung des Premium-Terminal-Traktors am ersten Tag enthalten, der sich durch ein modernisiertes Design und mechanische Upgrades auszeichnet.