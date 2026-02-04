Nioh 3 im Test

Ein mutiger Schritt nach vorne

Große Veränderungen gibt es außerdem beim Gameplay. Die Nioh-Reihe verstand sich schon immer als clevere Mischung aus Soulslike und Hack-and-Slay-Elementen. Im Kern bleibt das auch so, doch die Entwickler haben viele etablierte Mechaniken verbessert, erweitert und um neue Features ergänzt. Die wichtigste Neuerung ist der sogenannte „Stilwechsel“. Dabei können wir nahtlos zwischen zwei Kampfstilen wechseln: Samurai und Ninja. Im Samurai-Stil erleben wir das klassische Gameplay, das man aus der Reihe kennt. Mit einer Vielzahl an Waffen wie Katana, Speer oder Odachi kämpfen wir in Rüstung und kombinieren hohe, mittlere und tiefe Haltungen, um unsere Gegner zu dominieren.

Der Ninja-Stil setzt dagegen voll auf Tempo und Vielseitigkeit. Nur in dieser Form können wir etwa Shuriken oder Wurfbomben einsetzen, zudem fällt das Ausweichen deutlich leichter. Während wir als Samurai unser Ki (also unsere Ausdauer) – wie schon in den Vorgängern – per gut getimtem Ki-Impuls wiederherstellen können, muss der Ninja auf diese Möglichkeit allerdings verzichten. Bei normalen Gegnern reicht aber meist einer der beiden Stile völlig aus. Gegen stärkere Feinde und vor allem Bosse wird der Wechsel jedoch schnell essenziell. Bestimmte unblockbare Angriffe lassen sich nur kontern, indem man im richtigen Moment den Stilwechsel ausführt. Ich selbst war überwiegend als Samurai unterwegs und wechselte meist nur zum Ninja, um genau solche Konter zu setzen. Da man nun gewissermaßen zwei Builds parallel verwaltet, nutzte ich den Samurai als Allrounder, während mein Ninja auf maximalen Schaden ausgelegt war – schließlich wechselte ich ohnehin schnell wieder zurück. Gleichzeitig eröffnet das System zahlreiche weitere Herangehensweisen, sodass für jeden Spielstil passende Optionen vorhanden sind.

Apropos Builds: Ausrüstungsmanagement und Loot-System wurden im Grunde aus den Vorgängern übernommen. Gegner lassen nach ihrem Tod eine Vielzahl an Gegenständen fallen, ebenso enthalten Leichen und Truhen regelmäßig mehrere Waffen, Rüstungsteile und Items. Das Inventar füllt sich dadurch rasend schnell. Da jede Waffe unterschiedliche Werte, Boni, Seltenheiten und Stufen besitzt, kommt man kaum darum herum, regelmäßig sein Equipment zu sortieren, zu verkaufen oder zu zerlegen. Dieses System bietet enorme Freiheit bei der Charakterentwicklung, wird jedoch schnell unübersichtlich und komplex. Gerade für Einsteiger kann das abschreckend wirken – besonders dann, wenn man wirklich alles aufsammelt, was man findet.

All das sorgt aber ohne Zweifel dafür, dass man mit Nioh 3 die tiefste und vermutlich auch rundeste Erfahrung seit dem Erscheinen des ersten Teils geboten bekommt. Das Leveln der Attribute, das Freischalten neuer Fähigkeiten und Schutzgeister sowie viele weitere Systeme führen dazu, dass man schon Stunden damit verbringen kann, seinen perfekten Samurai (oder Ninja) zu erschaffen. Kämpft man sich anschließend noch durch die große Vielfalt an menschlichen und dämonischen Gegnern, steht einem fesselnden Gameplay-Loop nichts mehr im Weg.