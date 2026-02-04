KILLER INN – Free-Stay-Weekend startet am 6. Februar

Kurz vor dem Start in den Early Access am 12. Februar öffnet Square Enix die Tore zum Murder-Mystery-Actionspiel KILLER INN für ein finales Test-Wochenende auf Steam.

Bevor der asymmetrische Multiplayer-Titel offiziell in die Early-Access-Phase geht, bietet das Entwicklerteam von Tactic Studios Spielern die letzte Chance auf einen kostenlosen Stresstest der Server-Infrastruktur und des Gameplays.

Die Eckdaten zum Gratis-Wochenende

Zeitraum : Freitag, 6. Februar (23:00 Uhr) bis Montag, 9. Februar (22:59 Uhr).

: Freitag, 6. Februar (23:00 Uhr) bis Montag, 9. Februar (22:59 Uhr). Plattform : PC via Steam.

: PC via Steam. Belohnung für Tester: Teilnehmer des Wochenendes (sowie frühere Beta-Tester) erhalten zum Launch einen exklusiven Waffen-Skin und ein Namens-Banner.

Spielmechanik: Social Deduction trifft auf 24-Spieler-Action

In KILLER INN treten 24 Spieler in einem abgelegenen Schloss gegeneinander an. Die Rollenverteilung erfolgt verdeckt durch die Organisation „Astra“:

Wölfe : Ziel ist die Jagd und Eliminierung der anderen Teilnehmer.

: Ziel ist die Jagd und Eliminierung der anderen Teilnehmer. Lämmer: Ziel ist das Überleben oder die Flucht aus dem Schloss.

Zum Start der kostenpflichtigen Phase wird der Umfang des Spiels deutlich erweitert:

Charaktere : 27 freischaltbare Figuren mit jeweils zwei individuellen Abilities (direkter In-Game-Kauf optional möglich).

: 27 freischaltbare Figuren mit jeweils zwei individuellen Abilities (direkter In-Game-Kauf optional möglich). Maps : Zwei Flügel des Schlosses sind spielbar (Lunum Wing und Solarium Wing).

: Zwei Flügel des Schlosses sind spielbar (Lunum Wing und Solarium Wing). Modi: * Tutorial/Training: Für den technischen Einstieg.

Casual: Standard-Matchmaking für 24 Spieler.

Custom: Private Lobbys (optimiert für 8–9+ Spieler).

KILLER INN wird von Tactic Studios entwickelt und von Square Enix in Zusammenarbeit mit TBS GAMES veröffentlicht. Weitere Informationen finden sich unter https://www.square-enix.com/killer-inn/